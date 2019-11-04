في صراع الصدارة.. حجازي يشاهد فوز وست بروميتش على ستوك

واصل فريق وست بروميتش ألبيون تصدره لترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بالفوز على ستوك سيتي.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وفاز وست بروميتش على ستوك سيتي بثنائية دون رد في الجولة الـ15 لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي "الشامبيونشيب".

ولم يشارك الدولي المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش في المباراة وظل على مقاعد البدلاء، بعد عودته للتو من الإصابة.

سجل ثنائية وست بروميتش مات فيليبس في الدقيقة 8، وهال روبسون كانو في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ورفع وست بروميتش رصيده إلى النقطة 30 في صدارة ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن بريستون صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد ستوك سيتي عند النقطة 8 في المركز الأخير.

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