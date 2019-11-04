أمير مرتضى: جروس كان يحقد على اللاعبين الأعلى منه في الرواتب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 21:58

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - سموحة - جروس

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك أن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق كان يحقد على اللاعبين أصحاب الرواتب الأعلى منه.

وقال أمير مرتضى لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين وكنت دائما ما أقول له إن فالفيردي لا يحصل على مستحقات مالية أكبر من ميسي".

وأضاف "جروس كان يحقد على اللاعبين بشكل شديد بسبب حصولهم على رواتب أكبر منه وكان ينعكس هذا الأمر على تعامله معهم وفي بعض الأحيان كان يستبعد لاعبين من المران لهذا السبب".

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وأكمل "لذلك كنت اضطر إخفاء المكافآت المالية الخاصة باللاعبين منه حتى لا تنشب أي أزمات معه".

وواصل "كنت أعاني من أزمة في التواصل معه لأنه كان يحضر قبل المران بخمس دقائق ويرحل بعد نهايته بخمس دقائق ولا يتحدث مع اللاعبين ولا يعرف أزماتهم".

وأتم تصريحاته "أزمة جروس لم تكن فنية على الإطلاق، كنت أخلص له تماما مثلما أخلص لوالدي".

وتولى السويسري كريستان جروس قبل أسابيع تدريب أهلي جدة السعودي.

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