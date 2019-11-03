أهداف السبت الكروي - تريزيجيه يسجل لأول مرة.. و25 هدفا في ألمانيا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 01:12

كتب : FilGoal

السبت الكروي

هزيمة قاسية تعرض لها بايرن ميونيخ بخماسية أمام إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني كانت من أبرز أحداث السبت الكروي الأوروبي.

وشهد اليوم الثاني من الجولة العاشرة في ألمانيا تسجيل 25 هدفا في 6 مباريات فقط، منهم 8 أهداف فاز بهم آر بي لايبزج على ماينز.

في إنجلترا سجل نجم منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه" أول هدف له بقميص أستون فيلا في شباك ليفربول.

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لكن رفاق محمد صلاح حققوا فوزا مثيرا على أستون فيلا في الدقائق الأخيرة.

وواصل مانشستر يونايتد عروضه الضعيفة وخسر أمام بورنموث، بينما تعادل أرسنال مع ولفرهامبتون.

وفي إسبانيا تلقى برشلونة هزيمة ثقيلة أمام ليفانتي 3-1، بينما تعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس سلبيا.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع أهداف السبت الكروي.

بورنموث × مانشستر يونايتد

فرانكفورت × بايرن ميونيخ

ليفانتي × برشلونة

ليفربول × أستون فيلا

أرسنال × ولفرهامبتون

مانشستر سيتي × ساوثامبتون

دورتموند × فولفسبورج

مونشنجلادباخ × ليفركوزن

لايبزج × ماينز

روما × نابولي

برايتون × نورويتش

شيفيلد × بيرنلي

نيوكاسل × وست هام

ملخص ما قدمه تريزيجيه ضد ليفربول

إنتر × بولونيا

إشبيلية × أتليتكو مدريد

تشيلسي × واتفورد

هدف رائع ملغي لـ هازارد أمام بيتيس

بنفيكا × ريو آفي

يونيون برلين × هيرتا برلين

مرسيليا × ليل

بريمن × فرايبورج

يوفنتوس × تورينو

ليون × تولوز

ملخص لمسات صلاح ضد أستون فيلا

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