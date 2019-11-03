زيدان: رأيت لمسة يد.. ولن نسجل 5 أهداف كل مباراة

فضّل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، تسليط الضوء على الإيجابيات رغم تعثر فريقه.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 12 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح زيدان بعد المواجهة: "فشلنا في التسجيل، هذا صحيح، ولكننا خلقنا الفرص، حاولنا كثيرا وأهدرنا. لكننا لعبنا بحدة والتزام، كل شيء كان مثاليا، عجزنا فقط عن إدخال الكرة الشباك، وهو ما عقّد الأمر علينا".

وعلّق زيدان على لمسة يد زهير فضال داخل منطقة جزاء بيتيس التي لم يتخذ الحكم بشأنها أي قرار: "لن أخوض في التحكيم، رأيت لمسة يد، الحكم كان صاحب القرار لأنه لم يرجع لتقنية الفيديو، اتخذ قراره وعلينا تقبله. لا شيء سيتغير الآن، رأيت الكرة تملس يده لكن علينا احترام ما يقوله الحكم".

وعن فشل الفريق في التسجيل: "سجلنا 5 أهداف في المباراة الماضية، وبالطبع لن نسجل 5 أهداف كل مباراة. الأهم أن نخلق الفرص، ولكن أمامنا منافس يدافع جيدا وعلينا تقبُل ذلك".

زيدان برر إخراج كريم بنزيمة ودفعه بـ لوكا يوفيتش، بدلا من إشراكهما سويا في الدقائق الأخيرة: "لم أرد تغيير طريقة اللعب، كنا على ما يرام بطريقة 4-3-3، ودخول يوفيتش إلى جوار بنزيمة يعني تراجع فينيسيوس وهازارد على الجناحين، وأنا لم أر أن ذلك سيكون جيدا للفريق، ولهذا أجريت التغيير بحثا عن نفس جديد".

وشدد زيدان على صعوبة كل المنافسين: "إنه أفضل دوري في العالم، لا وجود لمباريات سهلة، أي فريق يمكن أن يسبب المتاعب".

وأتم مشيدا بـ تيبو كورتوا: "من الإيجابي أن نخرج بشباك نظيفة، إنها أنباء عظيمة".



































رصيد ريال مدريد ارتفع إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة. فيما تقدّم بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.

ليحافظ ريال بيتيس على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي في زيارته لـ سانتياجو برنابيو، وهو أول فريق يحقق هذا الإنجاز أمام ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.

بيتيس هزم مدريد 1-0 في دوري 2017\2018، ثم هزمه 2-0 في دوري 2018\2019، وأخيرا فرض عليه التعادل في 2019\2020.

التعادل السلبي هو الأول لـ ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني تحت قيادة زين الدين زيدان على مدار ولايتيه.

طالع أيضا:

وكيل ساسي يرد على أنباء تمرد اللاعب على الزمالك

هل يُفكر فالفيردي في الاستقالة

ماذا قال مدرب أستون فيلا عن تريزيجيه

بالفيديو - تريزيجيه يبدع وصلاح ينتصر

بالفيديو - مانشستر سيتي يحبس أنفاس جماهيره

بالفيديو - ليفانتي يُنكِل بـ برشلونة