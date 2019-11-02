بالفيديو - ريال مدريد يتعاطف مع برشلونة ويهدر كل الفرص أمام بيتيس

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

سقط ريال مدريد في فخ التعادل 0-0 أمام مضيفه ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 12 للدوري الإسباني.

ريال مدريد فشل في استغلال تعثر منافسه برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ليفانتي.

رصيد ريال مدريد ارتفع إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة. فيما تقدّم بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.

أخبار متعلقة

تريزيجيه يكشف كيف استغل عدم تركيز دفاع ليفربول معه للتسجيل في شباكه برشلونة يعلن تفاصيل إصابة سواريز بالفيديو - لايبزج يضرب ماينز 8-صفر.. ودورتموند يهزم فولفسبورج بثلاثية بالفيديو - أجواء جماهيرية كدنا ننساها.. التعادل يحكم دربي الرجاء والوداد

ليحافظ ريال بيتيس على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي في زيارته لـ سانتياجو برنابيو، وهو أول فريق يحقق هذا الإنجاز أمام ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.

بيتيس هزم مدريد 1-0 في دوري 2017\2018، ثم هزمه 2-0 في دوري 2018\2019، وأخيرا فرض عليه التعادل في 2019\2020.

التعادل السلبي هو الأول لـ ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني تحت قيادة زين الدين زيدان على مدار ولايتيه.

ريال مدريد بدأ المباراة نشيطا، فانطلق كريم بنزيمة خلف دفاع بيتيس وسدد كرة قوية تصدى لها جويل روبليس بصعوبة في الدقيقة السابعة.

هجمات ريال مدريد أسفرت عن اهتزاز الشباك بهدف رائع عن طريق إيدن هازارد الذي أقدم على فاصل مهاري رائع في الدقيقة التاسعة، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف وأبقت على صفرية النتيجة.

أولى هجمات بيتيس جاءت في الدقيقة 22 عندما انطلق أليكس مورينو من الجهة اليسرى وأرسل عرضية قابلها نبيل فقير بتسديدة من لمسة واحدة مرت بجوار القائم.

ريال مدريد انتظر حتى الدقيقة 44 ليهدد مجددا بعد تهيئة صدرية رائعة من بنزيمة لـ سيرخيو راموس القادم من الخلف الذي سدد بقوة، لكن جويل تصدى مجددا.

رغم ذلك، كان بيتيس الفريق القريب من إنهاء الشوط الأول متقدما في الدقيقة 45 بتسديدة مباغتة من لورين مورون، لكن كورتوا تصدى في اللحظة الأخيرة.

في الشوط الثاني انخفض نسق اللعب، حتى انفرد فيرلان ميندي من منتصف الملعب في الدقيقة 64، لكن إنهاء سيئ للهجمة فوّت عليه أول أهدافه بقميص ريال مدريد.

لاعب سابق آخر في ليون كاد أن يسجل في الدقيقة 82، هو فقير الذي سدد كرة مباغتة تصدى لها كورتوا بصعوبة بالغة.

الإثارة وصلت ذروتها في الثواني القاتلة، وبطلها كان فينيسيوس جونيور.

البرازيلي الشاب أهدر فرصتين متتاليتين بغرابة شديدة في مواجهة المرمى في الدقيقة 90 أمام تألق كبير من رجل المباراة جويل.

أما قمة الجنون فكانت فرصة الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما تصدى جويل لتسديدة كارباخال بوجهه أمام محاولة راموس تغيير اتجاهها.

تعثر برشلونة، فسار ريال مدريد على نهجه وتعثر بدوره، والصدارة ازدادت ازدحاما دون فائزين.

طالع أيضا:

وكيل ساسي يرد على أنباء تمرد اللاعب على الزمالك

هل يُفكر فالفيردي في الاستقالة

ماذا قال مدرب أستون فيلا عن تريزيجيه

بالفيديو - تريزيجيه يبدع وصلاح ينتصر

بالفيديو - مانشستر سيتي يحبس أنفاس جماهيره

بالفيديو - ليفانتي يُنكِل بـ برشلونة

ريال بيتيس ريال مدريد الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-11-2019 والقنوات الناقلة.. ثلاثي مصري وإثارة منتظرة 2 ساعة | مصر
ناشئ الأهلي الهارب لإسبانيا: بعض مسؤولي الفريق الأحمر طلبوا مني أموالا للمشاركة 2 ساعة | الدوري المصري
أهداف السبت الكروي - تريزيجيه يسجل لأول مرة.. و25 هدفا في ألمانيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
زيدان: رأيت لمسة يد.. ولن نسجل 5 أهداف كل مباراة 2 ساعة | أوروبا
زيزو: الزمالك كان مستعدا لمواجهة الأهلي.. كنا نريد استرجاع حقنا 2 ساعة | الدوري المصري
دي ليخت عن لقطة لمسة اليد: ليست ضربة جزاء.. أعرف القوانين جيدا 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك