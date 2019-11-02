بالفيديو - ريال مدريد يتعاطف مع برشلونة ويهدر كل الفرص أمام بيتيس

سقط ريال مدريد في فخ التعادل 0-0 أمام مضيفه ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 12 للدوري الإسباني.

ريال مدريد فشل في استغلال تعثر منافسه برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ليفانتي.

رصيد ريال مدريد ارتفع إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة. فيما تقدّم بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.

ليحافظ ريال بيتيس على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي في زيارته لـ سانتياجو برنابيو، وهو أول فريق يحقق هذا الإنجاز أمام ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.

بيتيس هزم مدريد 1-0 في دوري 2017\2018، ثم هزمه 2-0 في دوري 2018\2019، وأخيرا فرض عليه التعادل في 2019\2020.

التعادل السلبي هو الأول لـ ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني تحت قيادة زين الدين زيدان على مدار ولايتيه.

ريال مدريد بدأ المباراة نشيطا، فانطلق كريم بنزيمة خلف دفاع بيتيس وسدد كرة قوية تصدى لها جويل روبليس بصعوبة في الدقيقة السابعة.

هجمات ريال مدريد أسفرت عن اهتزاز الشباك بهدف رائع عن طريق إيدن هازارد الذي أقدم على فاصل مهاري رائع في الدقيقة التاسعة، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف وأبقت على صفرية النتيجة.

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أولى هجمات بيتيس جاءت في الدقيقة 22 عندما انطلق أليكس مورينو من الجهة اليسرى وأرسل عرضية قابلها نبيل فقير بتسديدة من لمسة واحدة مرت بجوار القائم.

ريال مدريد انتظر حتى الدقيقة 44 ليهدد مجددا بعد تهيئة صدرية رائعة من بنزيمة لـ سيرخيو راموس القادم من الخلف الذي سدد بقوة، لكن جويل تصدى مجددا.

رغم ذلك، كان بيتيس الفريق القريب من إنهاء الشوط الأول متقدما في الدقيقة 45 بتسديدة مباغتة من لورين مورون، لكن كورتوا تصدى في اللحظة الأخيرة.

في الشوط الثاني انخفض نسق اللعب، حتى انفرد فيرلان ميندي من منتصف الملعب في الدقيقة 64، لكن إنهاء سيئ للهجمة فوّت عليه أول أهدافه بقميص ريال مدريد.

لاعب سابق آخر في ليون كاد أن يسجل في الدقيقة 82، هو فقير الذي سدد كرة مباغتة تصدى لها كورتوا بصعوبة بالغة.

الإثارة وصلت ذروتها في الثواني القاتلة، وبطلها كان فينيسيوس جونيور.

البرازيلي الشاب أهدر فرصتين متتاليتين بغرابة شديدة في مواجهة المرمى في الدقيقة 90 أمام تألق كبير من رجل المباراة جويل.

أما قمة الجنون فكانت فرصة الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما تصدى جويل لتسديدة كارباخال بوجهه أمام محاولة راموس تغيير اتجاهها.

تعثر برشلونة، فسار ريال مدريد على نهجه وتعثر بدوره، والصدارة ازدادت ازدحاما دون فائزين.

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