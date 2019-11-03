زيزو: الزمالك كان مستعدا لمواجهة الأهلي.. كنا نريد استرجاع حقنا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 00:53

كتب : محرر في الجول

لقطة هدف زيزو لـ الزمالك في مرمى المقاصة

يرى أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك أن فريقه كان جاهزا لمواجهة الأهلي في الدوري، رغم تأجيل المباراة.

وتأجلت قمة الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى لدواع أمنية، وحدد اتحاد الكرة نهاية الدور الأول موعدا جديدا لها.

وقال زيزو لقناة "أون سبورت": "كل اللاعبين كانوا جاهزين لمباراة القمة".

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وتابع "لم نشعر بأن التأجيل في صالحنا، لأننا كنا نريد استرجاع حقنا في مباراة السوبر".

وأوضح "كنا نستحق الفوز بمباراة السوبر".

وواصل "شعرت كأنني أحلم عندما تقدم الأهلي 3-0 علينا في السوبر، لأننا كنا نشعر بأن الزمالك أفضل فنيا وبدينا بعد الفوز بالكأس على حساب بيراميدز".

وأتم "كان شعورا صعبا جدا ولكنني كنت واثقا من قدرتنا على التسجيل وبعد تسجيل الهدف الأول شعرت بانتفاضة لاعبي الزمالك، وتمنيت لو أن المباراة امتد زمنها لعشر دقائق إضافية".

وتوج الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك بالفوز 3-2، في مباراة غاب عنها زيزو بسبب الإيقاف.

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الأهلي الزمالك زيزو في الدوري

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