كورتوا عن لمسة يد فضال: يحتسبونها ركلة جزاء في ملاعب أخرى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

يعتقد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أن فريقه استحق ركلة جزاء في مواجهة ريال بيتيس.

بيتيس فرض التعادل 0-0 على مضيفه ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 12 للدروي الإسباني، مباراة كان نجمها الأول جويل. (طالع التفاصيل)

وشهدت الدقيقة 80 لقطة تحكيمية جدلية عندما لمست الكرة يد زهير فضال مدافع ريال بيتيس داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

أخبار متعلقة

حارس بيتيس: أكملت المباراة دون عدسات.. لم أر شيئا راموس بعد التعادل مع بيتيس: نقطة مريرة بالفيديو - ريال مدريد يتعاطف مع برشلونة ويهدر كل الفرص أمام بيتيس

وصرّح كورتوا بعد المباراة: "أرى أنها ركلة جزاء، يتم احتسابها في ملاعب أخرى".

واستدرك: "لكن لا يمكننا الاعتراض على قرارات التحكيم".

كورتوا لا يرى أن زملائه قصروا في مواجهة مرمى بيتيس، وأشاد ضمنيا بـ جويل روبيل: "لا أعتقد أننا أخطأنا المرمى، فلا يجب أن نبخس حق حارس مرمى بيتيس".

وكان جويل قد أقدم على عدة تصديات محققة على مدار شوطي المباراة، تسببت في اختياره رجلا للمواجهة.

رصيد ريال مدريد ارتفع إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة. فيما تقدّم بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.

ليحافظ ريال بيتيس على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي في زيارته لـ سانتياجو برنابيو، وهو أول فريق يحقق هذا الإنجاز أمام ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.

بيتيس هزم مدريد 1-0 في دوري 2017\2018، ثم هزمه 2-0 في دوري 2018\2019، وأخيرا فرض عليه التعادل في 2019\2020.

التعادل السلبي هو الأول لـ ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني تحت قيادة زين الدين زيدان على مدار ولايتيه.

طالع أيضا:

وكيل ساسي يرد على أنباء تمرد اللاعب على الزمالك

هل يُفكر فالفيردي في الاستقالة

ماذا قال مدرب أستون فيلا عن تريزيجيه

بالفيديو - تريزيجيه يبدع وصلاح ينتصر

بالفيديو - مانشستر سيتي يحبس أنفاس جماهيره

بالفيديو - ليفانتي يُنكِل بـ برشلونة

كورتوا ريال مدريد بيتيس الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-11-2019 والقنوات الناقلة.. ثلاثي مصري وإثارة منتظرة 2 ساعة | مصر
ناشئ الأهلي الهارب لإسبانيا: بعض مسؤولي الفريق الأحمر طلبوا مني أموالا للمشاركة 2 ساعة | الدوري المصري
أهداف السبت الكروي - تريزيجيه يسجل لأول مرة.. و25 هدفا في ألمانيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
زيدان: رأيت لمسة يد.. ولن نسجل 5 أهداف كل مباراة 2 ساعة | أوروبا
زيزو: الزمالك كان مستعدا لمواجهة الأهلي.. كنا نريد استرجاع حقنا 2 ساعة | الدوري المصري
دي ليخت عن لقطة لمسة اليد: ليست ضربة جزاء.. أعرف القوانين جيدا 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك