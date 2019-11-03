كورتوا عن لمسة يد فضال: يحتسبونها ركلة جزاء في ملاعب أخرى

يعتقد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أن فريقه استحق ركلة جزاء في مواجهة ريال بيتيس.

بيتيس فرض التعادل 0-0 على مضيفه ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 12 للدروي الإسباني، مباراة كان نجمها الأول جويل. (طالع التفاصيل)

وشهدت الدقيقة 80 لقطة تحكيمية جدلية عندما لمست الكرة يد زهير فضال مدافع ريال بيتيس داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وصرّح كورتوا بعد المباراة: "أرى أنها ركلة جزاء، يتم احتسابها في ملاعب أخرى".

واستدرك: "لكن لا يمكننا الاعتراض على قرارات التحكيم".

كورتوا لا يرى أن زملائه قصروا في مواجهة مرمى بيتيس، وأشاد ضمنيا بـ جويل روبيل: "لا أعتقد أننا أخطأنا المرمى، فلا يجب أن نبخس حق حارس مرمى بيتيس".

وكان جويل قد أقدم على عدة تصديات محققة على مدار شوطي المباراة، تسببت في اختياره رجلا للمواجهة.

رصيد ريال مدريد ارتفع إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة. فيما تقدّم بيتيس إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة.

ليحافظ ريال بيتيس على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي في زيارته لـ سانتياجو برنابيو، وهو أول فريق يحقق هذا الإنجاز أمام ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.

بيتيس هزم مدريد 1-0 في دوري 2017\2018، ثم هزمه 2-0 في دوري 2018\2019، وأخيرا فرض عليه التعادل في 2019\2020.

التعادل السلبي هو الأول لـ ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني تحت قيادة زين الدين زيدان على مدار ولايتيه.

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