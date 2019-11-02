مفاجأة مدوية؟ المدير الرياضي لـ بولونيا: نعم إبراهيموفيتش قد ينضم لنا

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 23:26

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

فجر والتر ساباتيني المدير الرياضي لـ بولونيا الإيطالي مفاجأة مدوية بعدما أعلن دخول ناديه في مفاوضات بالفعل مع زلاتان إبراهيموفيتش.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية كشفت في وقت سابق عن تقدم مالك بولونيا بعرض ضخم لضم إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي في نهاية ديسمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

التقرير الذي جاء صادما للجميع، أكده والتر ساباتيني.

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وقال المدير الرياضي لـ بولونيا: "نعم انضمام إبراهيموفيتش لـ بولونيا من الممكن أن يحدث".

وأضاف في تصريحاته عقب لقاء إنتر والتي نقلها فوتبول إيطاليا" صدقوني، انضمام إبرا لـ بولونيا ليس مستحيلا".

وتابع "إبراهيموفيتش يُفكر في عرضنا الآن لأنه يرغب في مساعدة سينيسا ميهايلوفيتش –مدرب الفريق-".

وأتم "نحن نحاول أن نجعل الأمر حقيقي. سيكون من الرائع انضمامه لنا وسنرى ما سيحدث في النهاية".

إبراهيموفيتش يمتلك علاقة قوية مع ميهايلوفيتش الذي لعب معه وتدرب تحت قيادته عندما تولى الأخير مسؤولية المدرب المساعد في إنتر في الفترة ما بين 2006 و2008.

السويدي سجل 122 هدفا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وإنتر وميلان خلال 7 مواسم.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

ويحتل بولونيا المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة في الدوري الإيطالي بعد مرور 11 مباراة.

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