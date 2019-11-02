بولونيا يرفع عرضه لـ إبراهيموفيتش

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 14:32

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

رفع جوي سابوتو مالك نادي بولونيا الإيطالي عرضه إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من أجل الانضمام لصفوف النادي في يناير المقبل.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

بولونيا

العرض المُقدم للسويدي المخضرم وصل إلى 8 مليون يورو بعقد يمتد لمدة 18 شهرا.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية قالت إن عرض مالك النادي يتوافق مع مطالب السويدي البالغ 38 عاما ويرى أنه مناسب له خلال تلك المدة.

كما أن سابوتو الذي يمتلك نادي مونتريال إمباكت الكندي قد يسعى لحصول على دعم من الرعاة لإتمام الصفقة.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش بنهاية ديسمبر المقبل بعد خروج لوس أنجلوس جالاكسي من نصف نهائي المرحلة النهائية للدوري الأمريكي.

وارتبط السويدي بالعودة لصفوف إنتر مرة أخرى، أو بالانتقال لصفوف نابولي ليجتمع مجددا مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، وكذلك بولونيا بفضل علاقته وتزامله كلاعب مع سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني الحالي للفريق.

السويدي سجل 122 هدفا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وإنتر وميلان خلال 7 مواسم.

ونشر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم السويد مقطع فيديو غامض أثار التكهنات حول عودته إلى إسبانيا من جديد (طالع التفاصيل).

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

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