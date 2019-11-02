كلوب: موسم بلا هزيمة؟ مستحيل

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 23:17

كتب : FilGoal

كلوب

رغم مرور 11 جولة من الدوري الإنجليزي بلا أي هزيمة إلا أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرى أن إكمال الموسم بلا خسارة يبدو مستحيلا.

الريدز تخطوا أستون فيلا بصعوبة إذ كانوا متأخرين بهدف حتى الدقيقة 86 قبل أن تمنحهم ثنائية أندي روبيرتسون وساديو ماني الانتصار.

وكلوب قال عقب اللقاء لشبكة سكاي سبورتس: "هذا مستحيل إن لعبت مثلنا حتى استقبال هدفهم. لم يكن ذلك سيئا بالعكس كانت كرة قدم جيدة، ولكنها لم تكن عقلية الفوز التي نحتاجها".

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وأضاف "ربما يكون تحقيق ذلك غير ممكن ولكن كي أكون أمينا فنحن لا نفكر في ذلك. نفكر في كيفية الفوز بالمواجهة القادمة والتي تليها".

المدرب الألماني أشار "مازال علينا التعلم والتطور وأحيانا تحتاج إلى لكمة وهو ما حصلنا عليه. لا أود القول إن فوزنا كان غير مستحق، أنا سعيد بالأداء ولكن كانت هناك لحظات لم أحبها".

مرة رابعة تكررت هذا الموسم.. ليفربول يعود في النتيجة بعد تأخره ليحقق الفوز أو التعادل كما حدث أمام كل من ليستر سيتي وتوتنام وفاز الريدز.

وأيضا مثلما تكرر أمام مانشستر يونايتد وخطف أبناء كلوب التعادل في الوقت القاتل، ثم مباراة كأس الرابطة ضد أرسنال تعادل ليفربول في الـ+90 بهدف أوريجي قبل أن يفوز الريدز بركلات الترجيح.

ليفربول حافظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري وبتعادل واحد فقط.

ومنذ بداية الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي لم يسجل أي فريق أهدافا في آخر 10 دقائق أكثر من ليفربول الذي سجل 23 هدفا.

الفوز هو العاشر لليفربول في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.

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