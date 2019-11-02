بالفيديو - أجواء جماهيرية كدنا ننساها.. التعادل يحكم دربي الرجاء والوداد

أجواء جماهيرية مشتعلة سيطرت كالعادة على دربي كازابلانكا بين الرجاء والوداد في البطولة العربية.. أجواء كدنا ننساها مع غياب الجماهير المصرية عن المدرجات.

الكلاسيكو الأعرق في المغرب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في كأس محمد السادس في ذهاب دور الـ16، ولكن الحضور الأبرز كان للجماهير.

على ملعب محمد الخامس تقاسمت جماهير الفريقين المدرجات: المدرج الجنوبي للنسور الخضراء، والشمالي للواك.. وهكذا كانت الأجواء قبل البداية.

هذه هي الأجواء في مركب محمد الخامس 😍 انطلاق المباراة 🔴الوداد 🆚 ⚪️الرجاء 📺تابع لحظة بلحظة https://t.co/arUXEFoZKl#كأس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/xx1LPrzgLX — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2019

أما مع بداية اللقاء فأبدعت جماهير الوداد، من خلال دخلتين: الأولى ذكرت جماهير غريمها بانسحابهم في موسم 1978/79 وجلوس اللاعب مصطفى شكري "بيتشو" على الكرة منتظرا صعود فريق الرجاء من غرف الملابس.

والثانية أظهرت تنينا يشعل النيران في كل المدرج مع الشوط الثاني.

أما على الجانب الآخر فهكذا كانت دخلة جماهير الرجاء.

وهكذا صنعوا الأجواء في المدرجات ما دفع معلق اللقاء لقول: "نحن في المغرب ولسنا في أميركا الجنوبية.. في كازابلانكا ولسنا في البومبونيرا".

حسنا، دعونا الآن نترك المدرجات التي اعتدنا على مثل تلك المشاهد فيها قبل عدة سنوات، ونتجه إلى أرض الملعب.

الوداد تقدم أولا عن طريق إسماعيل الحداد في الدقيقة 33.

أيوب الكعبي استغل فشل المدافع بدر بانون في تشتيت الكرة بشكل سريع لينفرد بالمرمى ويمرر إلى الحداد الذي لم يجد أدنى صعوبة في إسكانها الشباك.

بعدما سجل خلع الحداد قميصه وركض من أول الملعب إلى آخره متجها صوب جماهيره.

الحكم منح الكعبي البطاقة الصفراء بالخطأ قبل أن يوضح له اللاعب أن ليس صاحب الاحتفال وإنما زميله.

ورجال المدرب باتريس كارتيرون انتظروا حتى الشوط الثاني من أجل تعديل النتيجة.

لوامبا نجوما عادل الكفة من تسديدة صاروخية بعد فشل الدفاع الودادي في التشتيت، لتنتهي المباراة على تلك النتيجة.

وهذا المشهد الرائع سيتعين علينا انتظاره حتى يوم 23 من الشهر الجاري في مباراة الإياب التي ستكون حاسمة لخطف بطاقة العبور.

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