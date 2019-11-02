بالفيديو - أجواء جماهيرية كدنا ننساها.. التعادل يحكم دربي الرجاء والوداد
السبت، 02 نوفمبر 2019 - 22:14
كتب : FilGoal
أجواء جماهيرية مشتعلة سيطرت كالعادة على دربي كازابلانكا بين الرجاء والوداد في البطولة العربية.. أجواء كدنا ننساها مع غياب الجماهير المصرية عن المدرجات.
الكلاسيكو الأعرق في المغرب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في كأس محمد السادس في ذهاب دور الـ16، ولكن الحضور الأبرز كان للجماهير.
على ملعب محمد الخامس تقاسمت جماهير الفريقين المدرجات: المدرج الجنوبي للنسور الخضراء، والشمالي للواك.. وهكذا كانت الأجواء قبل البداية.
هذه هي الأجواء في مركب محمد الخامس 😍
انطلاق المباراة
🔴الوداد
🆚
⚪️الرجاء
📺تابع لحظة بلحظة https://t.co/arUXEFoZKl#كأس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/xx1LPrzgLX— FilGoal (@FilGoal) November 2, 2019
أما مع بداية اللقاء فأبدعت جماهير الوداد، من خلال دخلتين: الأولى ذكرت جماهير غريمها بانسحابهم في موسم 1978/79 وجلوس اللاعب مصطفى شكري "بيتشو" على الكرة منتظرا صعود فريق الرجاء من غرف الملابس.
"صورة من أجمل ما يمكن"
لوحة إبداعية رائعة في المدرجات#الرجاء_الوداد #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/PGpszhtBNn— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
والثانية أظهرت تنينا يشعل النيران في كل المدرج مع الشوط الثاني.
"تيفو التنين".. يشعل المدرجات الودادية
هكذا كان رد فعل جماهير الوداد بعد هدف التعادل للرجاء في الشوط الثاني#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الرجاء_الوداد#الرجاء #الوداد#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/dxRVoszcyJ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
أما على الجانب الآخر فهكذا كانت دخلة جماهير الرجاء.
وهكذا صنعوا الأجواء في المدرجات ما دفع معلق اللقاء لقول: "نحن في المغرب ولسنا في أميركا الجنوبية.. في كازابلانكا ولسنا في البومبونيرا".
"العش الأخضر".. مشهد مرعب لجماهير #الرجاء في المدرجات#الرجاء_الوداد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3lJ4XQfsTG— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
حسنا، دعونا الآن نترك المدرجات التي اعتدنا على مثل تلك المشاهد فيها قبل عدة سنوات، ونتجه إلى أرض الملعب.
الوداد تقدم أولا عن طريق إسماعيل الحداد في الدقيقة 33.
أيوب الكعبي استغل فشل المدافع بدر بانون في تشتيت الكرة بشكل سريع لينفرد بالمرمى ويمرر إلى الحداد الذي لم يجد أدنى صعوبة في إسكانها الشباك.
هدف ودادي يشعل كازا..
إسماعيل الحداد يسجل والاحتفالات تهز الملعب#الرجاء_الوداد #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/IjFvjBrLzR— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
بعدما سجل خلع الحداد قميصه وركض من أول الملعب إلى آخره متجها صوب جماهيره.
الحكم منح الكعبي البطاقة الصفراء بالخطأ قبل أن يوضح له اللاعب أن ليس صاحب الاحتفال وإنما زميله.
ورجال المدرب باتريس كارتيرون انتظروا حتى الشوط الثاني من أجل تعديل النتيجة.
لوامبا نجوما عادل الكفة من تسديدة صاروخية بعد فشل الدفاع الودادي في التشتيت، لتنتهي المباراة على تلك النتيجة.
#الرجاء يعود..
صاروخ في شباك #الوداد
فابريس نجوما يطلق تسديدة قوية في المرمى#الرجاء_الوداد #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/vVigFb7VTx— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
وهذا المشهد الرائع سيتعين علينا انتظاره حتى يوم 23 من الشهر الجاري في مباراة الإياب التي ستكون حاسمة لخطف بطاقة العبور.
الملعب المشتعل..
هذا المشهد الجنوني تشاهده فقط حصرياً في ديربي المغرب #الديربي_البيضاوي#الرجاء_الوداد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/jOyzplwz8G— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
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