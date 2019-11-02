مدرب بايرن غاضبا بعد الخسارة بخماسية: كيف تسألوني عن مستقبلي؟

انفجر نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ غاضبا في وجه الصحفيين بسبب سؤال عن مستقبله مع الفريق الألماني بعد الخسارة الثقيلة أمام فرانكفورت.

إينتراخت فرانكفورت فجر مفاجأة كبرى بعدما نجح في الفوز على بايرن بخماسية مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الألماني. (طالع التفاصيل)

خسارة جاءت معها مطالب من بعض من جماهير بايرن ميونيخ بإقالة كوفاتش، ولكن المدرب رفض تماما أي حديث عن مستقبله.

وقال كوفاتش: "مستقبلي مع بايرن؟ كيف تسألوني مثل هذا السؤال؟".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كيف يمكنني أن أعرف مستقبلي بعد المباراة مباشرة؟ لا أعرف".

وواصل "أنتم ربما تعرفون إجابة هذا السؤال أكثر مني. شعوري ليس مهما الآن وعليكم –الصحفيون- توجيه ذلك السؤال للإدارة".

وأكمل حديثه قائلا: "أعرف جيدا كيف أعمل. لست ساذجا ولم أستسلم من قبل ولن أستسلم الآن أيضا. عليك التمسك دائما بما تؤمن به".

وعن الخسارة بخماسية، قال كوفاتش "المباراة جاءت بالكامل على عكس ما نريد. لا يمكنك أن تخسر 5-1 هنا حتى إذا كنت تلعب بـ 10 لاعبين".

وأشار "مُحبط للغاية من الهزيمة. البطاقة الحمراء كانت نقطة التحول تماما في المباراة".

وأوضح "ليس من السهل على الإطلاق اللعب بـ 10 لاعبين لأكثر من 80 دقيقة في فرانكفورت".

جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ خرج مطرودا في الدقيقة التاسعة.

طرد حلت بعده الأهداف على مرمى بايرن ميونيخ، وهو ما تحدث عن المدرب قائلا: "لم نكن نتوقع ذلك على الإطلاق. لم نلعب بشكل جيد ولكن البطاقة الحمراء كانت عامل الحسم في ذلك".

الكرواتي صاحب الـ 48 عاما تولى تدريب بايرن في 2018 قادما من فرانكفورت.

وقاد كوفاتش فريقه بايرن في 65 مباراة وخسر 8 مرات وتعادل 12 وانتصر 45 مرة.

هذا الموسم، اهتزت شباك بايرن 23 مرة مقابل 43 هدفا لكتيبة البافاري خلال 15 مباراة.

سقط بايرن هذا الموسم مرتين وتعادل 3 مرات وانتصر 10 مرات خلال 15 مباراة هذا الموسم.

بايرن ميونيخ في المركز الرابع بـ 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، ولكن في نفس الوقت الفارق بينه وبين المركز العاشر 3 نقاط فقط.

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