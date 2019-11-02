بالفيديو - كارثة في ميونيخ.. فرانكفورت يضرب بايرن بخماسية

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 18:38

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

كارثة ضربت ميونيخ.. بايرن خسر بخماسية أمام إينتراخت فرانكفورت.

زلزال ضرب بايرن وهزيمة قاسية لم يتوقعها أي من جماهير الفريق البافاري تقرب نهاية رحلة المدرب نيكو كوفاتش مع حامل لقب الدوري الألماني.

وفاز فراكفورت على بايرن بنتيجة 5-1 في الجولة العاشرة من الدوري الألماني، في المباراة التي أقيمت بملعب كومرزبنك أرينا.

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وبعد الخسارة تجمد رصيد بايرن عند النقطة 18 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة عن بروسيا مونشنجلادباخ والذي لم يلعب حتى الآن.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى النقطة 17 في المركز الخامس.

تلقى بايرن ضربة موجعة في الدقيقة 9 من المباراة بطرد المدافع جيروم بواتينج بعد عرقلته للاعب فرانكفورت باسيينشيا.

واستغل إينتراخت النقص العددي في الخط الخلفي لبايرن وسجل فيليب كوستيتش الهدف الأول في الدقيقة 25.

ثم أضاف جبريل سو الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وعاد بايرن وسجل هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة 36 عن طريق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

في الشوط الثاني واصل فرانكفورت أهدافه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 49 عن طريق ديفيد أبراهام، وأضاف مارتن هنتريجر الرابع في الدقيقة 60.

قبل أن يسجل جونكالو باسيينشيا الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

لتكون هذه الهزيمة هي الثانية لبايرن في الدوري الألماني هذا الموسم.

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