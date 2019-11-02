بالفيديو - خطى لامبارد ثابتة.. روعة كيبا تتجاوز بـ تشيلسي عقبة واتفورد

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 21:31

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - تشيلسي - واتفورد

فرانك لامبارد ولاعبوه يسيرون بخطى ثابتة، والفضل يرجع إلى الحارس كيبا الذي منح تشيلسي الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي.

البلوز تجاوزوا عقبة واتفورد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 11، ليصلوا إلى الفوز الثامن في آخر 10 مباريات.

رجال لامبارد لم يسقطوا خلال تلك الفترة سوى أمام ليفربول في الدوري، ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

أخبار متعلقة

بالفيديو - لا هدايا اليوم لـ يوفنتوس.. إنتر يقتل بولونيا بسلاح لوكاكو بالفيديو - أداء مميز وهدف أول في ملخص لمسات تريزيجيه أمام ليفربول بالفيديو – عودة التنفس الطبيعي لـ جوارديولا.. والكر ينقذ سيتي من الهزيمة ضد ساوثامبتون بالفيديو - كلوب تايم.. تريزيجيه يسجل وليفربول يهزم أستون فيلا في إثارة الـ+90

وهدفا النادي اللندني سجلهما تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش، فيما أحرز جيرارد ديولوفيو هدف الدبابير الوحيد.

تشيلسي ارتقى للمركز الثالث مؤقتا برصيد 23 نقطة، فيما واصل واتفورد القبوع في المركز الأخير بـ5 نقاط دون أي فوز حتى الآن.

البلوز دخلوا اللقاء بهذا التشكيل الذي حافظ فيه بوليسيتش على مكانه الأساسي بعد تألقه في المباراة الماضية وتسجيل هاتريك.

أبراهام المنفجر افتتح التهديف مبكرا مع الدقيقة الخامسة.

تمريرة بينية خادعة ولا أروع من جورجينيو ضرب خط الدفاع ليصبح تامي في مواجهة المرمى واضعا إياها في الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني زاد بوليسيتش المتألق الغلة في الدقيقة 55 ليصل إلى هدفه الرابع خلال مباراتين.

أبراهام تحرك على الجبهة اليمنى ليستقبل تمريرة ويليان ويمرر سريعا عرضية أرضية استقبلها الأمريكي ذو الأصول الكرواتية بباطن القدم في الشباك.

ومع الدقيقة 80 قلص ديولوفيو الفارق لأصحاب الأرض من ركلة جزاء وضعها في الاتجاه المعاكس للحارس كيبا أريزابالاجا الذي سيكون على موعد مع لقطة رائعة في الثواني الأخيرة.

الآن نحن في اللعبة الأخيرة من اللقاء.. ركنية لواتفورد على الجانب الأيسر دفعت الحارس بين فوستر للتقدم أملا في مساعدة يائسة لفريقه.

لكن هذا التقدم لم يذهب هباء وكاد يمنح واتفورد التعادل.. الكرة معلقة في الهواء، فوستر يرتقي برأسه باتجاه الزاوية اليمنى.

وكيبا كان في أشد لحظات تركيزه ليبعد الكرة بصعوبة بالغة ما أجبر جميع لاعبي تشيلسي على الاتجاه صوبه وتحيته، ليس هم فقط.

فوستر اتجه إلى كيبا واحتضنه تعبيرا عن تقديره لهذ التصدي.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - تريزيجيه يبدع وصلاح ينتصر

بالفيديو - مانشستر سيتي يحبس أنفاس جماهيره

بالفيديو - ليفانتي يُنكِل بـ برشلونة

بالفيديو - ملخص لمسات تريزيجيه أمام ليفربول

بالفيديو - أرسنال يواصل النزيف

مدرب أستون فيلا يشيد بـ تريزيجيه

تشيلسي واتفورد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-11-2019 والقنوات الناقلة.. ثلاثي مصري وإثارة منتظرة 2 ساعة | مصر
ناشئ الأهلي الهارب لإسبانيا: بعض مسؤولي الفريق الأحمر طلبوا مني أموالا للمشاركة 2 ساعة | الدوري المصري
أهداف السبت الكروي - تريزيجيه يسجل لأول مرة.. و25 هدفا في ألمانيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
زيدان: رأيت لمسة يد.. ولن نسجل 5 أهداف كل مباراة 2 ساعة | أوروبا
زيزو: الزمالك كان مستعدا لمواجهة الأهلي.. كنا نريد استرجاع حقنا 2 ساعة | الدوري المصري
دي ليخت عن لقطة لمسة اليد: ليست ضربة جزاء.. أعرف القوانين جيدا 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك