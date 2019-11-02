بالفيديو - أداء مميز وهدف أول في ملخص لمسات تريزيجيه أمام ليفربول

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليفربول

محمود حسن "تريزيجيه" لن ينسى مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي رغم الخسارة.. والسبب أنها شهدت أول أهدافه في إنجلترا.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

ليفربول انتصر بهدفين لهدف في الوقت القاتل ضمن مباريات الجولة الـ11.

وتريزيجيه قدم أداء مميزا في ثالث مشاركاته الأساسية على التوالي، ليعلن أول أهدافه في اللقاء.

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تريزيجيه أصبح اللاعب المصري الثامن الذي يُسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان أكثر من سدد بين لاعبي الفريقين.

شاهد ملخص لمساته:

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