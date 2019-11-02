بالفيديو - أداء مميز وهدف أول في ملخص لمسات تريزيجيه أمام ليفربول

محمود حسن "تريزيجيه" لن ينسى مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي رغم الخسارة.. والسبب أنها شهدت أول أهدافه في إنجلترا.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

ليفربول انتصر بهدفين لهدف في الوقت القاتل ضمن مباريات الجولة الـ11.

وتريزيجيه قدم أداء مميزا في ثالث مشاركاته الأساسية على التوالي، ليعلن أول أهدافه في اللقاء.

تريزيجيه أصبح اللاعب المصري الثامن الذي يُسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان أكثر من سدد بين لاعبي الفريقين.

شاهد ملخص لمساته:

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