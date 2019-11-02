بالفيديو - أيام أرسنال السيئة مستمرة.. إيمري يُفرط في الانتصار أمام ولفرهابمتون

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون - أرسنال

فرط أرسنال في الانتصار أمام ولفرهامبتون مكتفيا بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال على ملعبه ووسط جماهيره تقدم أولا عن طريق القائد بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 21 بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

لكن وكالمعتاد فشل أرسنال في الحفاظ على تقدمه لتهتز شباكه برأسية راؤول خيمينيز في الدقيقة 78.

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أوناي إيمري اعتمد على ميسوت أوزيل كأساسي في الدوري لأول مرة منذ الـ 15 من شهر سبتمبر الماضي.

لكن تشكيل أرسنال وتغييرات إيمري لم تُغير من واقع نتائج أرسنال السيئة الأخيرة.

في آخر 5 مباريات لـ أرسنال في كل البطولات لم ينجح في الانتصار سوى مرة وحيدة وبصعوبة بالغة أمام جيماريش البرتغالي في الدوري الأوروبي.

خسر مرتين وتعادل مرة والآن يتعادل مرة أخرى، ليواصل السقوط مع إيمري.

مدرب أرسنال فضل إخراج لوكاس توريرا من الملعب عندما كان فريقه متقدما في النتيجة بهدف مقابل لا شيء.

خرج لاعب الوسط الدفاعي توريرا ليشارك الجناح ساكا بدلا منه 73.

تغيير أفقد أرسنال السيطرة تماما على وسط الملعب، لتهتز شباكه بعدها بأقل من 3 دقائق.

وفي الوقت الذي بحث فيه أرسنال على هدف التقدم، قرر إيمري إخراج كيران تيرني الظهير الأيسر ليدفع بي الظهير الأيسر الآخر سياد كولاسينيتش.

تغييرات كادت تكلف أرسنال الهزيمة، لولا عدم فاعلية ولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة.

الذئاب سددوا 23 مرة على مرمى أرسنال، في مقابل 10 تسديدات فقط لأصحاب الأرض.

ووصل أرسنال للنقطة 17 في المركز الخامس، بينما حصد ولفرهامبتون نقطته الـ 13 في المركز الـ 11.

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