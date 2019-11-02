كلوب: هدف ماني القاتل؟ أفضل شعور على الإطلاق.. وانتقاد لتقنية الفيديو

شعور التسجيل في الثواني الأخيرة هو الأفضل على الإطلاق، بحسب تعبير يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذي لم يفوت فرصة مواصلة انتقاده لقرارت تقنية حكم الفيديو المساعد.

ليفربول خطف فوزا قاتلا ومثيرا من أستون فيلا بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وكلوب قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن فرحة لاعبه ساديو ماني الذي سجل هدفا قاتلا منحه الثلاث نقاط: "الشعور الأفضل على الإطلاق في كرة القدم. الطريقة التي لُعبت بها الركنية طبقناها أكثر من مرة".

وأضاف "صعّبنا المباراة على أنفسنا. أستون فيلا كانوا مستعدين للمعركة ودافعوا بكل ما أوتيوا من قوة".

وأشار "في الشوط الثاني كنا أكثر قوة، والضغط المعاكس كان أفضل، وتواجد (أوكسلاد) تشامبرلين للتسديد من بعيد ساعدنا".

ولم يفوت المدرب الألماني فرصة انتقاد تقنية حكم الفيديو المساعد التي ألغت هدفا لروبيرتو فيرمينو بداعي التسلل، بعدما انتقدها سابقا عقب التعادل مع مانشستر يونايتد.

.@premierleague عن لقطة فيرمينو: الخط الأحمر يشير إلى وضع فيرمينو الذي كان متقدما قبل لعب الكرة وبالتالي قرار تقنية الـVAR صحيح#السبت_الكروي https://t.co/MExtRKz5aL — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2019

وأعرب عن غضبه "ماذا يعني تسلل بالإبط؟! هذا أمر لا يثير الضحك. المدربون يُقالون بسبب خسارة المباريات، هذه الأمور يجب توضيحها".

وأتم "يجب أن نتأكد من أن النظام الجديد يساعد اللعبة".

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مرة رابعة تكررت هذا الموسم.. ليفربول يعود في النتيجة بعد تأخره ليحقق الفوز أو التعادل كما حدث أمام كل من ليستر سيتي وتوتنام وفاز الريدز.

وأيضا مثلما تكرر أمام مانشستر يونايتد وخطف أبناء كلوب التعادل في الوقت القاتل، ثم مباراة كأس الرابطة ضد أرسنال تعادل ليفربول في الـ+90 بهدف أوريجي قبل أن يفوز الريدز بركلات الترجيح.

ليفربول حافظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري وبتعادل واحد فقط.

ومنذ بداية الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي لم يسجل أي فريق أهدافا في آخر 10 دقائق أكثر من ليفربول الذي سجل 23 هدفا.

الفوز هو العاشر لليفربول في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.



































































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