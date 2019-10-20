كلوب: كل شيء كان ضدنا أمام يونايتد والدليل الـVAR.. ولكننا ما زلنا لم نخسر

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 20:08

كتب : FilGoal

كلوب - ليفربول - مانشستر يونايتد

يرى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إن كل الأمور كانت ضد فريقه أمام مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق في كلاسيكو الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ماركوس راشفورد وضع يونايتد في المقدمة أولا، وكاد يقود فريقه للانتصار لولا هدف لالانا في الدقائق الأخيرة.

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وقال كلوب: "نتيجة جيدة. نعم لم نأت إلى هنا من أجل التعادل، ولكن ما حدث في المباراة يجعلني سعيدا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كانت لدينا لحظات جيدة في الشوط الثاني. لم يعجبني نهائيا ما قدمناه في الشوط الأول. تركنا كل شيء لـ يونايتد".

وتابع "يونايتد كان أفضل منا في الشوط الأول ونجحوا في تسجيل هدف يوضح كل مشاكل تقنية الفيديو".

وأوضح "الحكم ترك اللعب يستمر دون احتساب ركلة حرة لأن هذا ما يقوله بروتوكول تقنية الفيديو، وبعد ظهرت اللقطة ظهرت أمام الجميع بأنها ركلة حرة ورغم ذلك اُحتسب الهدف".

وأكمل حديثه قائلا: "الهدف غير صحيح بالنسبة للجميع، ولكن ليس بالنسبة لتقنية الفيديو".

وأشار "بعد ذلك سجلنا ولكن تم إلغاء الهدف. كل شيء كان ضدنا اليوم ولكن في النهاية ما زلنا لم نخسر".

واستمر "استحقينا الحصول على نقطة التعادل بكل تأكيد. تعادل مستحق بنسبة 100%".

واستشهد كلوب بركلة جزاء غير محتسبة لـ سيتي أمام كريستال بالاس ليدلل على أخطاء تقنية الفيديو.

وقال كلوب: "مانشستر سيتي يستحق ركلة جزاء أمام كريستال بالاس بنسبة 100%. اللقطة واضحة للغاية ولكن الـVAR لم يحتسبها".

واستكمل "في الوقت الحالي تظهر تقنية الفيديو بشكل جيد في لمسات اليد فقط"

واستدرك "وكذلك تعمل بشكل جيد في حالات التسلل".

وأتم "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. سنأخذ النقطة الآن وسنواصل العمل".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة العاشرة في المركز الـ 13، وفوت على نفسه فرصة التقدم 6 مراكز.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، ويتقلّص الفارق مع مُطارِده مانشستر سيتي إلى 6 نقاط.

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