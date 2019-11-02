بالفيديو – الدوري الإنجليزي يُرحب بك يا محمود.. تريزيجيه يسجل ويهز مرمى ليفربول

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 17:59

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف أستون فيلا في ليفربول

افتتح محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في هز شباك ليفربول.

أستون فيلا يستضيف ليفربول في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

مواجهة مصرية بين تريزيجيه ومحمد صلاح، نجح الأول في هز الشباك في الدقيقة 21.

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ركلة حرة حولها جون ماكجين على القائم البعيد ليستقبلها تريزيجيه بلمسة متقنة في الشباك.

هدف أكدته تقنية الفيديو على وجود تريزيجيه في موقف سليم قبل الهدف.

وكتب تريزيجيه هدفه الأول بقميص أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

قبل لقاء ليفربول، شارك تريزيجيه في 11 مباراة ونجح في الصناعة مرة ولم يسجل.

واليوم أمام الريدز، رحب الدوري الإنجليزي بـ تريزيجيه.

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