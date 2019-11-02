بالفيديو - لاعبو الزمالك يدعمون محمود عبد العزيز بعد جراحة الصليبي

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 16:45

كتب : FilGoal

محمود عبد العزيز - زيزو - الزمالك - الجونة

لم ينس لاعبو الزمالك دعم محمود عبد العزيز زميلهم بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فيديو للاعبي الفريق، يوجهون فيه رسائل دعم لمحمود عبد العزيز لاعب الفريق المصاب.

محمود عبد العزيز تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الفريق مع مصر للمقاصة في الدوري.

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وكان اللاعب قد أجرى جراحة الرباط الصليبي مساء أمس الجمعة في ألمانيا.

يذكر أن تلك هي المرة الثالثة التي يجري فيها اللاعب صاحب الـ29 عاما، جراحة الرباط الصليبي.

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