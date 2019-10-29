بعد الاطمئنان على صحته.. الخطيب يشكر آل الشيخ

شكر محمود الخطيب رئيس الأهلي، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

ويأتي شكر الخطيب لآل الشيخ بسبب "اهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرا"، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وأضاف الخطيب "أثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية ".

وأعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق "نهاية الأزمة مع الأهلي". (طالع التفاصيل)

وحرص تركي آل الشيخ في وقت سابق على تحذير جماهير الأهلي، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم". (طالع التفاصيل)

وفي وقت لاحق وفي تصريحات لبرنامج "الماتش" على صدى البلد، قال آل الشيخ: "أزمتي مع الأهلي صفحة وانتهت تماما. ما حز في نفسي وقتها هو تعامل إدارة النادي مع ما حدث من قلة من الجماهير ضدي".

وأضاف "أتمنى الشفاء لـ محمود الخطيب –رئيس الأهلي- وأتابع حالته باستمرار".

وأشار "جاهز في أي لحظة للمساهمة بإحضار طبيب أو المساعدة بأي شيء لـ الخطيب. مساعدة من أخ لـ أخ".

وشدد "أتضح لي إن الخلافات ليس لها أي معنى عندما رأيت البعض يزج باسمي للإساءة لـ الأهلي. رفضت ذلك تماما وانتهى الأمر".

هل ينتظر تركي آل الشيخ ردا من الأهلي بعد إعلانه بنهاية الأزمة؟ يُجيب رئيس الاتحاد العربي السابق "لا أنتظر أي رد من أي أحد".

وأوضح "تركي آل الشيخ يقوم بالتصرفات التي تُرضي ضميره. لا ينتظر أي شيء من أي أحد. سواء كانت البداية مني أو من الأهلي، لا فارق تماما. خيركم من يبدأ".

واستكمل "الأهلي لا يقف على أي أحد ويمتلك إمكانيات كبيرة على كل المستويات. الأهلي فريق كبير قبل وأثناء وبعد تركي آل الشيخ".

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