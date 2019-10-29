ميسي: سأحاول إقناع عائلتي باللعب في الأرجنتين رغم أن ابني لا يحب البقاء فيها

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 12:49

كتب : FilGoal

ميسي مع تياجو ميسي و ماتيو ميسي أولاده

ليس قراره وحده، لو الأمر في يد ليونيل ميسي ربما لم يتردد في حزم حقائبه والتوجه إلى بلده الأم، لكن لديه عائلة الآن، يفكر فيها قبل أن يفكر في نفسه.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

اللعب لنيولز أولد بويز يبقى حلما، لا يعلم ساحر الأرجنتين هل سيتمكن من تحقيقه أم لا. ولا علاقة لذلك ببرشلونة، فأيقونة كرة القدم يجد في إسبانيا كل شيء يريده.

يقول ميسي (32 عاما) في حواره مع قناة TyC الأرجنتينية:"لطالما قلت لا أريد الرحيل عن برشلونة. لا تراودني أبدا هذه الفكرة. فقط أحلم باللعب في نيولز أولد بويز، لكني لا أعلم هل سيحدث ذلك أم لا، لأن لدي عائلة تسبق رغبتي".

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وواصل أسطورة برشلونة "لدي 3 أبناء، أعيش في مكان يمنحني كل شيء أشعر فيه بالهدوء، أستطيع فيه منح أولادي مستقبلا رائعا. نفكر في ذلك أكثر من رغبتي في اللعب في الأرجنتين. سأحاول إقناع عائلتي، لأن عليك الآن إقناع أطفالك أيضا. تياجو كبير الآن، لديه أصدقاء، ولا يحب المكوث في الأرجنتين حين نمضي هناك شهرا، يريد البقاء مع أصدقائه".

لا يزال الساحر يستعرض في مسرح كامب نو، لا يتخيل الجمهور أبدا ذلك الميدان بدون ميسي.

عقد ميسي الحالي مع برشلونة يمتد إلى 2021، ويبقى التجديد دائما مرتبطا برغبته، هل يود المكوث في المدينة الساحلية، أم سيقرر يوما الرحيل؟

ويستعد ميسي لمواجهة ريال بلد الوليد يوم الثلاثاء في الجولة 11 من الدوري الإسباني، شارك حتى الآن في 4 مباريات من البطولة وسجل هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.

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