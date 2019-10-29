فيديو غامض لنجم السويد.. هل يعود إبراهيموفيتش للدوري الإسباني من جديد؟

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 14:10

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - لوس أنجلوس

نشر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم السويد مقطع فيديو غامض أثار التكهنات حول عودته إلى إسبانيا من جديد.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

وقال إبراهيموفيتش في الفيديو: "أهلا إسبانيا، توقعوا ماذا؟ أنا عائد من جديد".

ويلعب إبراهيموفيتش في نادي لوس أنجلوس الأمريكي ويبلغ من العمر 38 عاما.

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وخاض إبراهيموفيتش هذا العام 31 مباراة سجل فيهم 31 هدفا وصنع 8 آخرين.

وسبق للنجم السويدي اللعب في الدوري الإسباني من قبل مع برشلونة من صيف 2009 لمدة موسم قادما من إنتر.

ولعب إبراهيموفيتش مع أندية أياكس ويوفنتوس وإنتر وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وخاض إبراهيموفيتش مع برشلونة 46 مباراة سجل فيهم 22 هدفا وصنع 13 آخرين.

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