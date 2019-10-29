فيديو غامض لنجم السويد.. هل يعود إبراهيموفيتش للدوري الإسباني من جديد؟

نشر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم السويد مقطع فيديو غامض أثار التكهنات حول عودته إلى إسبانيا من جديد.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي

وقال إبراهيموفيتش في الفيديو: "أهلا إسبانيا، توقعوا ماذا؟ أنا عائد من جديد".

ويلعب إبراهيموفيتش في نادي لوس أنجلوس الأمريكي ويبلغ من العمر 38 عاما.

Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019

وخاض إبراهيموفيتش هذا العام 31 مباراة سجل فيهم 31 هدفا وصنع 8 آخرين.

وسبق للنجم السويدي اللعب في الدوري الإسباني من قبل مع برشلونة من صيف 2009 لمدة موسم قادما من إنتر.

ولعب إبراهيموفيتش مع أندية أياكس ويوفنتوس وإنتر وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وخاض إبراهيموفيتش مع برشلونة 46 مباراة سجل فيهم 22 هدفا وصنع 13 آخرين.

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