قبل ملاقاة أرسنال.. مدرب ليفربول: صلاح بخير

أوضح بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن حالة نجمنا المصري محمد صلاح مطمئنة قبل ملاقاة أرسنال يوم الأربعاء.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول ضمن دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين.

وقال ليندرز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "صلاح بخير".

وأضاف يوم الثلاثاء "قرب نهاية مباراة توتنام استبدلنا صلاح كإجراء احترازي لأن كاحله أصبح يؤلمه قليلاً، لكنه الآن بخير".

يوم الإثنين زفت شبكة سكاي سبورتس أخبارا سارة لجماهير ليفربول ومصر بالكشف عن مشاركة نجمنا المصري محمد صلاح في مران الريدز صباح الإثنين.

واستبدل صلاح في الدقائق الأخيرة من لقاء توتنام يوم الأحد بسبب شعوره بتجدد الإصابة في الكاحل، وذلك بعد قيادة الفريق للفوز 2-1.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح شارك في جزء من مران ليفربول الصباحي يوم الإثنين ليبدد الشكوك حول إصابته.

كان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد بدد المخاوف بشأن إصابة محمد صلاح في مباراة توتنام عقب اللقاء.

فقد قال كلوب لـ سكاي سبورتس عقب مباراة الأحد: "صلاح لديه مشكلة في الكاحل نفسه".

video:1

وأضاف "الأمر يؤلمه مع استمرار المباراة. الأمر ليس كبيرا".

وشدد "هذا الألم سيختفي في يوم من الأيام، لكنه يعاني منه الآن".

وعاد صلاح للمشاركة للمرة الأولى في مواجهة جنك البلجيكي الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، قبل أن يتعرض لآلام في نفس الكاحل بعد تسجيله هدف الفوز ضد توتنام.





































video:2

اختر تشكيل ليفربول المثالي

اقرأ أيضا

الحلقة الأولى من حكايات ملك النص

محمد هاني يفجر مفاجأة

آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ويجيب عن "هل يدعم الزمالك؟"

مرتضى: أريد فتح صفحة جديدة مع الخطيب

ميلنر: لأول مرة أشعر بتوتر جمهور ليفربول