سكولز: أوزيل قد يكون حلا على المدى القريب لـ مانشستر يونايتد

يعتقد بول سكولز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق أن الألماني ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي قد يكون حلا للشياطين الحمر.

بعض التقارير أشارت إلى إمكانية رحيل الألماني عن صفوف أرسنال في الشتاء المقبل وسط اهتمام من قطبي ميلانو (طالع التفاصيل).

سكولز قال عبر شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "مانشستر يونايتد قد يحتاج للاعب مثل أوزيل من أجل ربط اللاعبين ببعضهم البعض".

وتابع "أنه لاعب يربط الخطوط ويمتلك جودة عالية وأظهر هذا خلال مسيرته، قد يكون حلا على المدى القريب، لا أعرف، أعتقد أن هذا الأمر متروك له".

وسبق لصانع ألعاب أرسنال البالغ 31 عاما أن عبر عن تمنيه البقاء لنهاية عقده مع أرسنال.

الألماني يقضي موسمه السادس رفقة الجنرز، إذا شارك الموسم الحالي في مباراتين فقط.

ويغيب أوزيل من مواجهة أرسنال أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي في الدوري الأوروبي بعد استبعاده من قائمة المباراة.

طالع أيضا

بالفيديو - بشكتاش لا يعرف الفوز.. النني ورفاقه يسقطون أمام سبورتينج براجا

حوار - تشامبرلين.. أيام التأهيل الصعبة وحافز العودة للتألق

بالفيديو – هدف واحد يكفي.. الزمالك يعبر جينيراسيون إلى مجموعات إفريقيا

حازم إمام: أسافر إيطاليا للحصول على دورة تدريبية

بالفيديو - إصابة قوية لـ عواد.. حارس الزمالك يخرج مصابا أمام جينيراسيون

جيجز يختار ميسي أم رونالدو: لا يوجد مقارنة