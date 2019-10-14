تقرير: قطبا ميلان يراقبان وضع أوزيل مع أرسنال

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

أوزيل - أرسنال - كريستال بالاس

يراقب قطبا مدينة ميلان الإيطالي وضع مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال مع ناديه الإنجليزي تمهيدا للدخول في مفاوضات معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ناديا ميلان وإنتر يراقبان وضع أوزيل في الوقت الحالي مع أرسنال وهل سيكون متاح للرحيل في يناير أم لا.

وأضافت أن بسبب القيود المالية على الناديين قد تكون الصفقة في حالة اكتمالها على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع انتقال دائم في الصيف المقبل.

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ولا يزال النجم الألماني أوزيل خارج حسابات أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الذي يبعده بشكل مستمر عن المشاركة في المباريات.

يأتي اهتمام قطبي ميلان بالنجم أوزيل مع انتشار الكثير من التقارير التي تشير إلى رغبة كبار أندية تركيا في ضم اللاعب ذو الأصول التركية.

كما أكدت الكثير من التقارير الصحفية الإنجليزية أن أرسنال بدأ بالفعل التفكير في الاستغناء عن أوزيل في يناير.

أوزيل البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف أرسنال في عام 2013 قادما من ريال مدريد.

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