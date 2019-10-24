بالفيديو – هدف واحد يكفي.. الزمالك يعبر جينيراسيون إلى مجموعات إفريقيا

انتصر الزمالك بصعوبة بهدف مقابل لا شيء أمام جينيراسيون فوت السنغالي ليصل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

هدف الزمالك الوحيد جاء في الدقيقة 19 عن طريق مصطفى محمد بمساعدة مدافع جينيراسيون.

ضغط مصطفى محمد على مدافع جينيراسيون ورط الأخير في هدف عسكي كان كافيا لتعديل نتيجة الذهاب 2-1 وقيادة الزمالك لدور المجموعات.

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ووصل الزمالك لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتواجد في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد بريميرو دي أجوستو.

بينما تحول فريق جينيراسيون فوت لدور الـ 32 المكرر في كأس الكونفدرالية.

البداية

ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك اعتمد على مصطفى محمد في خط الهجوم وخلفه الثلاثي أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي.

عبد الله جمعة عاد للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل الزمالك، مع ثلاثي الدفاع محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وحمدي النقاز.

📋 تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام جينيراسيون فوت pic.twitter.com/DWFFh2VaL7 — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2019

منذ الدقيقة الأولى وظهر إن المباراة لن تكون سهلة على الزمالك.

الفريق السنغالي اعتمد على التمريرات القصيرة خلف عبد الله جمعة، بينما خطورة الزمالك جاءت بفضل رباعي الهجوم.

خطورة الزمالك الأولى جاءت من تسديدة زيزو التي تألق أمامها حارس جينيراسيون في الدقيقة السابعة.

بعد ذلك تألق محمد عواد ثلاث مرات متتالية أمام فرص جينيراسيون.

الضربة الأولى والوحيدة

مصطفى محمد كافأ محمد عواد على تألقه لينجح في خط الهدف الوحيد لـ الزمالك.

أشرف بنشرقي استخلص الكرة من منتصف الملعب قبل أن يمرر لـ أوباما والأخير أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء.

مصطفى محمد تحرك على القائم القريب ليورط مدافع جينيراسيون في تحويل الكرة داخل شباكه.

هدف لـ الزمالك في الدقيقة 18.

إذا احتسبنا الهدف لـ مصطفى محمد فأنه سيصبح أول لاعب في تاريخ الزمالك ينجح في التسجيل في أربع مباريات متتالية.

مصطفى محمد أصبح أول لاعب في تاريخ الزمالك ينجح في التسجيل في أربع مباريات قارية متتالية 🏹⚪#في_إفريقيا pic.twitter.com/xwrFkm4gts — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2019

ولكن للأسف لم يُحتسب الهدف لـ مصطفى محمد.

تألق عواد

منذ الدقيقة 19 وحتى الدقيقة 47، تألق محمد عواد بقوة أمام فرص وخطورة الفريق السنغالي.

تسديدات ورأسيات وفرص خطيرة لـ جينيراسيون ولكن جميعها توقفت أمام الحائط محمد عواد.

الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدلا من ضائع، شهدت تألق عواد أمام أخطر فرص جينيراسيون من داخل منطقة الجزاء.

تألق عواد جعل أيمن يونس نجم الزمالك ومحلل قنوات أون سبورت يقول "لولا تألق عواد لكانت النتيجة مختلفة تماما".

أيمن يونس 🗣️ 🗨️لولا تألق عواد لكانت النتيجة مختلفة pic.twitter.com/z8lrjuncNm — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2019

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني خرج حمدي النقاز الذي ظهر متألما بسبب الإصابة، وشارك حازم إمام بدلا منه.

وعلى عكس المنتظر، واصل الفريق السنغالي خطورته على مرمى محمد عواد واستمر صمود الأخير.

وفي الدقيقة 63 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ الزمالك بداعي لمسة يد على مدافع جينيراسيون.

وسدد محمود علاء الركلة بقوة ولكن اصطدمت في العارضة لتحرم الزمالك من الهدف الثاني.

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ضربة موجعة

تألق عواد كلفه التعرض لإصابة خطيرة في الرأس غادر على أثرها ملعب اللقاء.

في الدقيقة 76 سقط محمد عواد مصابا بعد كرة مشتركة مع محمود علاء ومهاجم جينيراسيون.

وتلقى عواد الذي ظهر متأثرا بشدة من الإصابة، العلاج على أرض الملعب إلا أنه لم يقدر على استكمال المباراة.

وغادر عواد اللقاء مصابا في الرأس ليشارك البديل محمد صبحي بدلا منه.

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الزمالك لم ينجح في استغلال المرتدات بينما استمر الضغط السنغالي على مرمى الفارس الأبيض.

لكن الفرص المحققة لم تظهر منذ الدقيقة 80 وحتى 90.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع شهدت ضغط من جينيراسيون ولكن محمد صبحي كان كالمرصاد.

مشاركة خالد بوطيب بدلا من أشرف بنشرقي لم تُغير كثيرا من ظروف المباراة التي انتهت في النهاية بفوز الزمالك ووصوله لدور المجموعات.











































































































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