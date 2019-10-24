جيجز يختار ميسي أم رونالدو: لا يوجد مقارنة

لا زالت التصريحات والجدل دائر عمن هو الأفضل، كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي، وحاليا يأتي الدور على الويلزي راين جيجز.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

المدير الفني لمنتخب ويلز جاور كريستيانو رونالدو في الفترة ما بين 2006 وحتى 2009 وتوجا سويا بلقب دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الإنجليزي.

جيجز فسر رأيه في تصريحات لشبكة "DAZN" قائلا: "أود أن أقول رونالدو لأنني جاورته وشاهدت مدى تطوره، لكن ميسي عبقري، لذلك لا توجد مقارنة".

وتابع "الاختيار بين لاعب وآخر أمر صعب للغاية، ميسي هو اللاعب الذي تراه مرة واحدة في حياتك".

كما تطرق للحديث عن الويلزي جاريث بيل "الأمر نادر للغاية، من الخارج ترى الأمر غريبا بالنسبة للاعب بنفس قدراته وما حققه من ألقاب خاصة على الصعيد الأوروبي".

وأكمل "من المهم بالنسبة له النجاح، لذلك الأمر غريب للغاية ما حدث معه الصيف الماضي، يتدرب معنا في المنتخب وهو القائد ويقود المنتخب الوطني ويمتلك موهبة عظيمة ويستطيع تغيير المباريات".

جيجز خاض 17 مباراة مديرا فنيا للمنتخب الويلزي فاز في 7 وخسر مثلها وتعادل في 3.

ويبتعد المنتخب الويلزي عن التأهل ليورو 2020 إذ يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

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