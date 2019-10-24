بالفيديو - بشكتاش لا يعرف الفوز.. النني ورفاقه يسقطون أمام سبورتينج براجا

تواصلت معاناة بشكاتش التركي على الصعيد الأوروبي بعدما تلقى هزيمته الثالثة على التوالي في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

بشكتاش سقط على أرضه وبين جماهيره أمام سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

محترفنا المصري محمد النني حضر مع بشكتاش بشكل أساسي وشارك حتى نهاية اللقاء، فيما غاب أحمد حسن كوكا عن قائمة براجا.

ريكاردو هورتا تقدم للضيوف في الدقيقة 38 مستغلا خطأ دفاعي للاعبي بشكتاش في التمرير ليستغل تسديدة من زميله أبعدها الحارس ليتابعها في الشباك.

وأصحاب الأرض انتظروا حتى الشوط الثاني من أجل تعديل النتيجة. أوموت نايير استفاد من عرضية من الناحية اليسرى ليسجل رأسية في الدقيقة 71.

لكن التعادل لم يستمر طويلا، وويلسون إدواردو عاد من جديد ليضع براجا في المقدمة مع الدقيقة 80 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة أرضية من الجانب الأيمن استقبلها بباطن القدم.

موقف بشكتاش تعقد واستمر بلا أي نقطة في المركز الأخير فيما رفع براجا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الـ11.

وفي نفس المجموعة عاد وولفرهامبتون من تأخره أمام سلوفان براتيسلافا بهدف إلى الفوز بهدفين بفضل رومان سايس وراؤول خيمينز.

الفريق الإنجليزي زاد من نقاطه إلى الرقم 6، فيما توقف رصيد براتيسلافا عند 4 نقاط متراجعا للمركز الثالث.

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