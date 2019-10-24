بالفيديو - إصابة قوية لـ عواد.. حارس الزمالك يخرج مصابا أمام جينيراسيون

تعرض محمد عواد حارس مرمى الزمالك لإصابة غادر على أثرها مواجهة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت على ملعب السلام في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى محمد وبمساعدة مدافع جينيراسيون تقدم أولا للزمالك في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 76 سقط محمد عواد مصابا بعد كرة مشتركة مع محمود علاء ومهاجم جينيراسيون.

وتلقى عواد الذي ظهر متأثرا بشدة من الإصابة، العلاج على أرض الملعب إلا أنه لم يقدر على استكمال المباراة.

وغادر عواد اللقاء مصابا في الرأس ليشارك البديل محمد صبحي بدلا منه.

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