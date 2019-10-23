خاص حوار في الجول - علي فرج بطل الاسكواش.. مسيرته وكيف تجاوز مع الشوربجي مشكلة بينهما

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 15:50

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

تنطلق غدا الخميس منافسات بطولة العالم لسيدات الاسكواش وتبدأ بطولة مصر الدولية للرجال في الفترة من 25 وحتى الجمعة 1 نوفمبر، وحديث مع علي فرج المصنف الأول عالميا.

ويتحدث علي فرج لـ FilGoal.com عن أبرز مواقف مسيرته في رياضة الاسكواش وكيف تجاوز مع زميله محمد الشوربجي مشكلة حدثت بينهما.

أخبار متعلقة

اسكواش - انطلاق بطولة العالم لسيدات الاسكواش الخميس اسكواش - بطولة العالم للسيدات.. هل تشهد الأهرامات بطلة جديدة؟ اسكواش - تتويج علي فرج ونوران جوهر بلقب أمريكا المفتوحة اسكواش - نهائي مصري بمنافسات الرجال والسيدات في أمريكا المفتوحة

حوار FilGoal.com مع نور الطيب بطلة الاسكواش

حوار FilGoal.com مع رنيم الوليلي بطلة الاسكواش

حوار FilGoal.com مع طارق مؤمن بطل الاسكواش

اقرأ أيضا

مدرب جينك: غياب صلاح نقطة ضعف ليفربول

صلاح يطارد رقم نيمار ونجم يونايتد حين يواجه جينك

رسميا – الاتحاد الإسباني يعلن موعد الكلاسيكو

مدرب ليستر عن عرقلة صلاح: نحن نلعب بطريقة عنيفة

#ليلة_الأبطال - إنتر ودورتموند.. 3 نقاط تساوي حياة

اسكواش علي فرج محمد الشوربجي

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة المنتخب الأوليمبي المبدئية – محمد محمود ضمن اختيارات مدججة بالنجوم لكأس إفريقيا 18 دقيقة | منتخب مصر
المقاولون: قرارات اتحاد الكرة منقوصة.. لم نحدد خطتنا أثناء توقف الدوري 21 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يكتسح الألماني السوداني في البطولة العربية 47 دقيقة | رياضات أخرى
الاتحاد المصري وكاف ومونديال للأندية.. أبرز نقاط النقاش بمجلس فيفا 48 دقيقة | مصر
رسميا - لا ليجا: نرفض موعد الكلاسيكو وسنقاضي المؤسسات التي اتخذت القرار 49 دقيقة | أوروبا
ميلنر: أي لاعب في ليفربول سيضحي بالجوائز الفردية لأجل الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا 4 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

قد ينال إعجابك