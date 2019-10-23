تنطلق غدا الخميس منافسات بطولة العالم لسيدات الاسكواش وتبدأ بطولة مصر الدولية للرجال في الفترة من 25 وحتى الجمعة 1 نوفمبر، وحديث مع علي فرج المصنف الأول عالميا.

ويتحدث علي فرج لـ FilGoal.com عن أبرز مواقف مسيرته في رياضة الاسكواش وكيف تجاوز مع زميله محمد الشوربجي مشكلة حدثت بينهما.

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