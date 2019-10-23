رسميا – الاتحاد الإسباني يعلن موعد الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، عن تحديد موعد جديد للكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد ليقام يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل.

ونشر الاتحاد بيانا رسميا عبر موقعه قال فيه: "لجنة المسابقات بالاتحاد قد وافقت اليوم على تحديد موعد 18 ديسمبر لإقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي كان من المقرر أن تقام يوم 26 من أكتوبر ضمن منافسات الجولة الـ10".

وواصل "قرار اللجنة جاء بعد تحليل طلبات الأيام الأخيرة من الناديين، والتي دعت لتاريخ متفق عليه فيما بينهما لإقامة المواجهة يوم 18 من شهر ديسمبر".

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وتابع "حللنا كذلك تقارير لجنة المسابقات ورابطة المحترفين التي لم تعترض".

وأتم البيان "خلال اجتماع اليوم، اللجنة حللت كل ما أرسله الفريقان، وتم تحديد الموعد".

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمهل الفريقين حتى يوم الإثنين المقبل للاتفاق على الموعد الجديد للمباراة المؤجلة وإلا فسيختار هو الموعد بنفسه.

جاء ذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في كالتونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، أما برشلونة فيتصدر الترتيب بفارق نقطة.

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