ليلة_الأبطال - إنتر ودورتموند.. 3 نقاط تساوي حياة

وقع إنتر في موقف لا يحسد عليه بعد بداية متخبطة في دوري أبطال أوروبا وتحديدا بعد أول جولتين.

الفريق الذي تعادل بصعوبة على أرضه مع سلافيا براج وفرط في انتصار ضد برشلونة خارج قواعده، ستكون لديه فرصة أخيرة للعودة للحياة على الصعيد الأوروبي حين يواجه بوروسيا دورتموند على ملعب جوسيبي مياتزا.

قمة المجموعة السادسة والمباراة الأبرز في اليوم الثاني للجولة الثالثة ستكون بمثابة الحياة أو الموت لإنتر.

ولأن فوز برشلونة مضمون نظريا على سلافيا براج رغم خوض المباراة خارج كامب نو ما يُعني وصوله للنقطة 7، يتعين على إنتر هزيمة دورتموند للوصول للنقطة 4 ومعادلة رصيد الفريق الألماني حتى يعود له أمل المنافسة والصعود لدور الـ16.

أما التعادل أو الهزيمة فستعني اقتراب دورتموند من التأهل وضياع حلم الإنتر إكلينيكيا وتحويل الدفة للدوري الأوروبي حال الحصول على المركز الثالث في المجموعة.

في غرفة المؤتمرات الصحفية

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر أن مواجهة دورتموند لا تعد مواجهة نهائية بالنسبة لفريقه.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "ليس علينا قول إن تلك المباراة بمثابة نهائي، النهائيات تقام في آخر المسابقة، سنخوض مواجهة هامة أمام بوروسيا دورتموند وأريد شيء واحد تقديم أقصى ما لدينا حتى لا نخرج من ملعب المباراة دون أي ندم".

وأضاف "عن نتائج الفريق في الجولتين السابقتين "لم نحصل على وقت كاف للتحضير لتلك المباراة لذلك اعتمدنا على الفيديو، كان بإمكاننا تقديم الأفضل أمام سلافيا براج التشيكي، ولم نحصل على النتيجة التي نريدها أمام برشلونة".

وعن منافسه وأسلوب لعبه "بوروسيا دورتموند فريق صعب التفوق عليه، لديهم لاعبين يتمتعون بالسرعة وأقوياء في اللعب المفتوح، لذلك علينا ألا نكرر أخطاءنا أمام ساسولو، عندما نفقد الكرة أمام منطقة جزاءك لابد أن تستقبل هدفا".

أما لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند فأكد إن غياب ماركو رويس وباكو ألكاثير عن صفوف فريقه لن يؤثر عليه.

وقال: "رغم غياب ماركو رويس وباكو ألكاثير إلا أن الفريق لديه العمق الكافي والعناصر الجيدة القادرة تقديم أداء رائع".

وعن حالة رومان بوركي حارس مرمى الفريق الذي خرج بعد 20 دقيقة ضد مونشنجلادباخ للإصابة أوضح "لم يتدرب معنا بالأمس لكنه يشعر بتحسن الآن، وسنرى بعد نهاية المران الأخير هل يستطيع المشاركة أم لا".

وأشاد فافر بإنتر في الموسم الحالي "هم فريق رائع رغم أن طريقتهم تغيرت عن الموسم الماضي".

التشكيل المتوقع

إنتر

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دييجو جودين - ستيفان دي فراي - ميلان سكرينار

خط الوسط: أنطونيو كاندريفا - مارسيلو برزوفيتش - نيكولا باريلا - ماتياس فيتسينو - كوادو أسامواه

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: أشرف حكيمي - مانويل أكانجي - ماتس هوميلس - رافائيل جيريرو

خط الوسط: أكسيل فيتسل - توماس ديلاني - جادون سانشو - ثورجان هازارد - جوليان براندت

خط الهجوم: ماريو جوتزة

أرقام ما قبل اللقاء

سبق لإنتر مواجهة بروسيا دورتموند سابقا من قبل في 4 مواجهات.

انتصر انتر في مباراتين، مقابل مباراة لبروسيا دورتموند، بينما حسم التعادل المواجهة المتبقية.

سجل إنتر 8 أهداف بينما سجل دورتموند 5 أهداف

لم يستقبل بروسيا دورتموند أي أهداف في المجموعة بينما استقبل إنتر 3 أهداف

انتصار وحيد حققه إنتر على ملعبه في أخر 5 مباريات في دوري الأبطال، حيث تعادل 3 مرات وخسر واحدة.

حكم اللقاء أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة المباراة للحكم أنتوني تايلور. الدولي الإنجليزي صاحب الـ41 عاما أدار 10 مباريات حتى الآن في كل المسابقات منذ بداية الموسم، بواقع 8 في الدوري الإنجليزي أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي في افتتاح المسابقة، ومباراة في الأدوار المؤهلة لدوري الأبطال ومباراة في البطولة نفسها بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. وأشهر تايلور 43 بطاقة صفراء بالإضافة لإشهار البطاقة الصفراء لنفس اللاعب مرتين في مناسبتين، مع احتسابه 3 ركلات جزاء. وسبق لتايلور إدارة مباراة واحدة لإنتر من قبل كانت ضد سانت إتيان في الدوري الأوروبي موسم 2014-2015 وانتهت بالتعادل السلبي وأشهر خلالها بطاقتين صفراوتين. أما بالنسبة لسجله مع بروسيا دورتموند فأدار مباراتين. الأولى ضد باوك في الدوري الأوروبي موسم 2015-2016 وانتهت بالتعادل وأشهر البطاقة الصفراء مرتين. والثانية ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وانتصر فيها الفريق الألماني 4-0 واستخدم البطاقة الصفراء مرتين أيضا.

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