تواصل FilGoal.com مع نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا في رياضة الاسكواش وأجرى حوارا حول مشوارها وطموحاتها قبل انطلاق بطولة العالم المقبلة للسيدات.

وتستضيف الأهرامات بطولة العالم لسيدات الاسكواش في الفترة من 24 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر المقبل.

وتحدث FilGoal.com مع نور الطيب عن استعدادتها لبطولة العالم ومواقف سابقة مع اللعبة وأبرز المنافسين وكيفية اللعب ضد أصدقائها.

ولم يسبق لنور الطيب الفوز بلقب بطولة العالم، لكنها تقدم موسما استثنائيا بالوصول إلى نهائي الثلاث بطولات التي أقيمت حتى الآن، وفازت بلقب الصين المفتوحة بينما حصلت على وصافة نسختي سان فرانسيسكو وأمريكا المفتوحة.

وبدأت نور الطيب مشوارها في اللعبة عام 2007 وتبلغ من العمر حاليا 26 عاما ويعتبر المركز الثالث عالميا هو التصنيف الأبرز في مشوارها مع اللعبة ووصلت إليه في فبراير 2018 لأول مرة.

وحققت نور الطيب 9 ألقاب في مشوارها ووصلت إلى نهائي 19 بطولة خلال مسيرتها مع اللعبة.

الحوار كاملا:

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