خاص حوار في الجول - رنيم الوليلي تتحدث عن بطولات العالم وصعوبة اللعب ضد أصدقائها

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 13:17

كتب : محمد سمير

رنيم الوليلي - اسكواش

أيام على انطلاق بطولة العالم لسيدات الاسكواش والمقرر إقامتها أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وحديث مع رنيم الوليلي بطلة العالم السابقة.

وتتحدث رنيم الوليلي لـ FilGoal.com عن تاريخ مشاركاتها في بطولات العالم وصعوبة اللعب ضد أصدقائها ومواقف أخرى من مشاركاتها في بطولات الاسكواش، وماذا تفضل لو لم تكن لاعبة اسكواش.

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حوار FilGoal.com مع نور الطيب بطلة الاسكواش

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رنيم الوليلي اسكواش بطولة العالم للسيدات الأهرام اسكواش

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