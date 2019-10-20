أيام على انطلاق بطولة العالم لسيدات الاسكواش والمقرر إقامتها أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وحديث مع رنيم الوليلي بطلة العالم السابقة.

وتتحدث رنيم الوليلي لـ FilGoal.com عن تاريخ مشاركاتها في بطولات العالم وصعوبة اللعب ضد أصدقائها ومواقف أخرى من مشاركاتها في بطولات الاسكواش، وماذا تفضل لو لم تكن لاعبة اسكواش.

حوار FilGoal.com مع نور الطيب بطلة الاسكواش

طالع أيضا

مرتضى: أخطرنا كاف برفض لعب السوبر في قطر

رئيس الزمالك يهدد في حال رفض الأهلي مواجهة الجونة

طالع موعد قمة ليفربول ويونايتد الأحد

4 أشياء تعلمناها من سقوط ريال مدريد أمام مايوركا

أمير مرتضى يفسر غضب لاعبي الزمالك

جوارديولا ينتقد VAR