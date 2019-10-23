صلاح يطارد رقم نيمار ونجم يونايتد حين يواجه جينك

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 12:30

كتب : محمد يسري

صلاح

في بلجيكا، سيواصل محمد صلاح رحلته نحو تحقيق المزيد من الأرقام مع ليفربول في رحلة الريدز للحفاظ على الكأس الأوروبية.

ليفربول سيحل ضيفا على جينك في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، واسم صلاح ظهر في القائمة التي سافرت للأراضي البلجيكية.

ظهور صلاح جاء بعدما غاب عن مشاركة ضد مانشستر يونايتد في مباراة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي بعد إصابته في مباراة ليستر سيتي.

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مواجهة جينك لن تكون الأولى لصلاح ضد بطل بلجيكا.

فحين كان صلاح لاعبا لبازل واجه جينك في مسابقة الدوري الأوروبي في دور المجموعات في موسم 2012-2013، لكن لم يسجل أو يصنع في مباراة الذهاب التي شارك فيها كاملة وانتهت 2-2 في سويسرا، أو الإياب التي خاض فيها 22 دقيقة ولم تشهد أهدافا.

مجرد مشاركة صلاح في المباراة سيكتب له معادلة عدد مباريات نيمار نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق في دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستكون رقم 53 لصلاح باحتساب مباريات دوري الأبطال والمباريات المؤهلة للبطولة.

صلاح لن يعادل رقم نيمار فقط، وإنما يتساوى مع: تياجو، ليساندرو، لوكاس مورا، خوليو سيزار، فيرناندو كروز، يرزي دوديك، ماتس هوميلس، ألكسندر سونج، لويز أدريانو، ماتيا كيزمان وديميتري ليكتراوفيتش.

كما ستكون المباراة رقم 30 له بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم خافيير ماسكيرانو وبيتر كرواتش مع النادي الإنجليزي.

أما إذا سجل صلاح هدفا، فسيصل لهدفه رقم 25 ليعادل عدد أهداف بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق وماركو سيميوني لاعب لاتسيو.

أهداف صلاح الـ24 جاءت بواقع 5 أهداف مع روما وهدف مع بازل و18 هدفا مع ليفربول.

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