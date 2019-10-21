خاص حوار في الجول - "المهندس" طارق مؤمن يتحدث عن التحول للاسكواش والوصول للعالمية
الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 17:00
كتب : محمد سمير
أيام على انطلاق بطولتي العالم لسيدات الاسكواش ومصر الدولية للرجال أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وحديث مع طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا.
ويتحدث طارق مؤمن لـ FilGoal.com عن تحوله من الهندسة إلى رياضة الاسكواش وأبرز المواقف خلال مسيرته.
حوار FilGoal.com مع نور الطيب بطلة الاسكواش
حوار FilGoal.com مع رنيم الوليلي بطلة الاسكواش
اقرأ أيضا
عرض لإقامة مباراة القمة في الإمارات
صلاح وميدو ضمن أفضل 50 هدافا إفريقيا في تاريخ الدوري الإنجليزي
نيمانيا فيديتش.. مدافع يخشاه الجميع
كريس ميتشل.. لأن هذه الحياة لا تُطاق
نهاية الرحلة؟ تقرير: ريال مدريد تواصل مع مورينيو ليخلف زيدان
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: تياجو موتا يوافق على تدريب جنوى 42 دقيقة | أوروبا