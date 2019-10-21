أيام على انطلاق بطولتي العالم لسيدات الاسكواش ومصر الدولية للرجال أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وحديث مع طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا.

ويتحدث طارق مؤمن لـ FilGoal.com عن تحوله من الهندسة إلى رياضة الاسكواش وأبرز المواقف خلال مسيرته.

حوار FilGoal.com مع نور الطيب بطلة الاسكواش

حوار FilGoal.com مع رنيم الوليلي بطلة الاسكواش

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