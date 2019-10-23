مدرب جينك: غياب صلاح نقطة ضعف ليفربول

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 12:50

كتب : FilGoal

صلاح - ليفربول

يعتقد فيليس ماتزو المدير الفني لجينك أن غياب محمد صلاح مهاجم ليفربول عن فريقه يمثل نقطة ضعف للريدز.

ليفربول توجه إلى بلجيكا لخوض مباراة الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ضد فريق جينك يوم الأربعاء.

وقال ماتزو في تصريحات أبرزها موقع تيم توك: "ليفربول من أفضل الفرق في أوروبا ، وربما الأفضل".

أخبار متعلقة

مدرب ليستر عن عرقلة صلاح: نحن نلعب بطريقة عنيفة كلوب: سعداء بعودة صلاح من جديد.. لدينا قائمة جيدة الآن ميلنر عن البقاء مع ليفربول: أتمنى أن تحل الأمور عاجلا أو آجلا صلاح يطارد رقم نيمار ونجم يونايتد حين يواجه جينك

وأضاف "إنهم خطرون ويسجلون بسهولة بواسطة 3 أو 4 أو 5 مهاجمين يمتلكون سرعات كبيرة".

وأكمل "ليفربول لديه الكثير من اللاعبين الناضجين، لكن عندما يغيب صلاح فهناك نقطة ضعف، وقتها تختلف تحركات المهاجمين قليلا".

من جهته، يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه اكتمل بعودة نجمنا المصري محمد صلاح، رغم غياب ثنائي الدفاع الأساسي.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "نحن سعداء بعودة صلاح من جديد. لدينا قائمة جيدة الآن".

وأضاف عن عودة النجم المصري "كل الأمور تسير على ما يرام".

وغاب صلاح عن لقاء مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وتشهد مباراة جينك غياب ثنائي الدفاع الأساسي جويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد.

وعن ذلك أوضح كلوب "ترينت مريض وماتيب يعاني من بعض الألم في الركبة".

وأردف "لقد تحسنت حالة ماتيب من قبل وبالفعل تواجد بقوة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد، ولكنه شعر بالألم مجددًا بعد المباراة، ولذلك فضلنا إراحته لبعض الوقت حتى لا تتفاقم الأمور".

وأتم كلوب "إنها إصابة بسيطة، ولكنه لن يكون جاهزًا للعب أمام جينك. أما ترينت فسيغيب بسبب مرضه، ونتمنى له شفاءً عاجلًا".

ودخل نجمنا المصري محمد صلاح قائمة فريقه ليفربول لمواجهة جينك بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به قبل أسبوعين.

صلاح أصيب في الكاحل خلال لقاء ليستر سيتي قبل التوقف الدولي، ليغيب عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد، وذلك قبل ملاقاة جينك.

وظهر الدولي المصري لأول مرة في تدريبات فريقه الجماعية يوم الثلاثاء، بعدما خاض عدة تدريبات فردية خلال الأيام الماضية، وانضم لقائمة فريقه التي تسافر لبلجيكا مساء الثلاثاء.

اختر تشكيل ليفربول المثالي

طالع أيضا

مواعيد مباريات الأربعاء.. الإسماعيلي ودوري أبطال أوروبا

ناجي ينتقد تصريحات هاني رمزي

5 ملامح من فوز ريال مدريد على جالاتاسراي.. انتحار تريم وكروس المتكامل

الأهلي: تأجيل القمة مفيد لنا قبل مواجهة النجم

أهداف غزيرة في ثلاثاء ناري بدوري الأبطال

محمد صلاح ليفربول جينك

نرشح لكم

أخر الأخبار

مسابقات الممتاز ب لـ في الجول: تأجيل مباريات الجولة الثانية دقيقة | الدوري المصري
بوكيتينو مستبعدا تدريب الأرجنتين: الوقت لم يحن بعد 6 دقيقة | أوروبا
بيلد: بايرن يفكر في تعيين رانكيك بدلا من كوفاتش بسبب النتائج السيئة في الدوري 11 دقيقة | أوروبا
قائمة المصري - تواجد شيخ موكورو رغم الإيقاف أمام بطل سيشل 14 دقيقة | رياضات أخرى
المقاصة: مسلسل أخطاء الحكام أهدر الفوز على دجلة.. خسرنا أكثر من 5 نقاط بسبب ذلك 33 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أستون فيلا: تريزيجيه كان مؤثرا أمام برايتون.. وانظروا إلى المحمدي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا 4 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

قد ينال إعجابك