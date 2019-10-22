يعرض أشرف صبحي وزير الرياضة خارطة طريق في اجتماع يوم الثلاثاء بعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري لحل أزمة الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الخارطة التي سيعرضها صبحي على الجنايني ستتضمن أن يكون اليوم الثلاثاء هو آخر أيام الدوري المصري قبل إيقافه وانطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر بين 8 و22 نوفمبر.

وبالتالي، سيعرض صبحي تأجيل مباراتي الجونة والأهلي، وإنبي والزمالك، مع استئناف الدوري بعد البطولة المؤهلة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بمباراة الأهلي والزمالك.

ولا يعد عرض صبحي الذي اجتمع بمحمود الخطيب رئيس الأهلي يوم الإثنين نهائيا، بل محل نقاش مع اللجنة الخماسية.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن أحد الحلول التي طُرحت في اجتماع الأهلي مع الوزير هو تأجيل لقاء المارد الأحمر أمام الجونة.

الأهلي تمسك بموقفه بخصوص عدم خوض لقاء الجونة بسبب تأجيل لقاء الزمالك، وفي نفس الوقت نقل الوزير لمجلس إدارة الأهلي أن "التأجيل كان لسبب أمني فقط لا غير".

وعلى الجانب ذاته، علم FilGoal.com أن الأهلي يتمسك بالمشاركة في اجتماعات اختيار الموعد الجديد لمباراة القمة، بعد إعلان قرار تأجيل مباراة الجونة التي كان مقررا لها الأربعاء.

ويرغب مسؤولو الأهلي في عقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة وكذلك الطرف الأمني، قبل تحديد الموعد النهائي للقمة.

وكشف مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق تفاصيل الاجتماع مع الوزير. (طالع التفاصيل)

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

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