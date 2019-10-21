الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية.. صلاح ومحرز يتواجدان مع ميسي ورونالدو وفان دايك

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لإعلان صحيفة "فرانس فوتبول" عن المرشحين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2019.

وتمالإعلان عن المرشحين تباعا دون الكشف عن ماهية ترتيبهم.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في شهر ديسمبر المقبل.

ويمكنك التصويت من هنا

محمد صلاح (ليفربول/مصر)

إدين هازارد (ريال مدريد/بلجيكا)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

ليونيل ميسي (برشلونة/الأرجنتين)

رياض محرز (مانشستر سيتي/الجزائر)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي/بلجيكا)

كاليدو كوليبالي (نابولي/السنغال)

أنطوان جريزمان (برشلونة/فرنسا)

فيرجيل فان دايك (ليفربول/هولندا)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي/البرتغال)

روبرتو فيرمينو (ليفربول/البرازيل)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ/بولندا)

هيونج سون مين (توتنام/كوريا الجنوبية)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)اني

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

أما المرشحون الـ10 للفوز بالكرة الذهبية في فئة أفضل لاعب شاب والتي تحمل اسم جائزة "كوبا" هم:

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

جادو سانشو (بروسيا دورتموند/إنجلترا)

سامويل شوكويزي (فياريال/نيجيريا)

مويس كين (إيفرتون/إيطاليا)

لي كانج إن (فالسنيا/كوريا الجنوبية)

ماتيو جيندوزي (أرسنال/فرنسا)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

كاي هافيرتز (باير ليفركوزن/ألمانيا)

أندري لونين (بلد الوليد/أوكرانيا)

الإعلان عن 10 مرشحين للفوز بأفضل حارس في العالم وهي جائزة تُمنح لأول مرة وتحمل اسم الحارس التاريخي للاتحاد السوفيتي ليف ياشين:

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

مانويل نوير (بايرن ميونيخ/ألمانيا)

إيدرسون (مانشستر سيتي/البرازيل)

أندري أونانا (أياكس أمستردام/الكاميرون)

فويتشيك تشيزني (يوفنتوس/بولندا)

يان أوبلاك (أتليتكو مدريد/سلوفينيا)

كيبا (تشيلسي/إسبانيا)

سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان/سلوفينيا)

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

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