البدري: صلاح قائد للمنتخب؟ لم نُقرر حتى الآن.. وجلسة ستحسم كل شيء

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن شارة القيادة للفراعنة، مشيرا إلى "لم نحسم الأمر حتى الآن".

أحمد فتحي ارتدى شارة القيادة في ظهور منتخب مصر الأول تحت قيادة البدري أمام بوتسوانا في لقاء انتهى بفوز الفراعنة بهدف مقابل لا شيء.

وقال حسام البدري: "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحدث "الدليل على ذلك ما يحدث في العالم كله. ليس شرطا أن تكون الشارة بالأقدمية، أو بالنجومية".

وأردف "شارة القيادة تكون لها معايير خاصة ومتطلبات خاصة".

هل قرر البدري منح شارة القيادة لـ محمد صلاح؟ سؤال يُجيب عنه مدرب المنتخب قائلا: "لم نقرر ذلك حتى الآن".

وأوضح "ما زلنا في مرحلة الدراسة وفي النهاية سنقرر الأفضل للمنتخب ولنفسية اللاعبين".

وأكمل حديثه قائلا: "لابد أن يكون القائد يشارك بشكل كبير مع فريقه وله احترامه وتقديره، كل تلك المعايير مهمة لمصلحة المنتخب وليس لمصلحة اللاعب".

هل البدري مع الأقدمية أم النجومية؟ يتحدث البدري قائلا: "سأتحدث مع اللاعبين الكبار أولا لمعرفة رأيهم. لن أقنعهم بشيء بل سنتناقش فقط".

واستمر "بناءً على ذلك سيتخذ الجهاز الفني لمنتخب مصر القرار النهائي بخصوص قائد المنتخب".

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الأول مع حسام البدري بعدما قرر الأخير إراحته من ودية بوتسوانا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

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