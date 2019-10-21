مجموعة الأهلي - رفض استقالة رئيس النجم ودعوة الجماهير لدعم الفريق

رفض مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي الاستقالة التي تقدم بها رضا شرف الدين رئيس النادي من منصبه.

وأصدر نادي النجم الساحلي بيانا عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد مساء اليوم الإثنين بالقرارات التي أسفر عنها الاجتماع.

وأكد نادي النجم في بيانه أن مجلس الإدارة رفض استقالة شرف الدين، مع كامل الدعم له والتضامن معه بالإضافة إلى دعوته إلى التراجع عن استقالته.

كما دعا مجلس إدارة النجم الجماهير بضرورة مساندة الفريق في الفترة المقبلة في ظل الظروف الصعبة والحساسة التي يمر بها النادي.

وكان شرف الدين تقدم باستقالته قبل أيام من رئاسة النجم الساحلي. (طالع التفاصيل)

استقالة رئيس النجم الساحلي جاءت بعد أقل من 4 أيام من استقالة كريم حقي المدير الرياضي للنادي.

وجاءت استقالة كريم حقي من منصبه بسبب "تراجع إدارة النجم عن التعاقد مع المدرب الفرنسي البارت كارتير"، وفقا للتقارير التونسية.

ويعيش النجم الساحلي حالة من التخبط الإداري بعدما تراجع عن تعيين المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير.

المدرب الفرنسي وصل في وقت سابق إلى سوسة لإتمام الاتفاق مع النجم الساحلي، قبل أن يتراجع الأخير عن التعاقد مع المدرب.

مجلس إدارة النجم الساحلي قرر إقالة فوزي البنزرتي في وقت سابق مع تعيين رفيق المحمدي وعماد بن يونس بشكل مؤقت.

بعدها رحل الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس من منصبه كمدير فني مؤقت للفريق، وتولى المهمة نوفل شبيل، قبل أن يعود النادي في قراره مرة أخرى ويُعيد رفيق وبن يونس من جديد.

ويقع النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة النجم الساحلي في سوسة أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي من هنا

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