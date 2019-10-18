مجموعة الأهلي - الأزمات مستمرة في سوسة.. استقالة رئيس النجم الساحلي

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 19:11

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

تواصلت الأزمات في محيط نادي النجم الساحلي التونسي، بعدما استقال رضا شرف الدين رئيس النادي من منصبه.

وأعلن رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي استقالته من منصبه دون إيضاح الأسباب.

وجاءت نص استقالة رئيس النجم الساحلي على النحو التالي، وفقا لما نشره النادي عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك):

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"أسلم هذا اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السيد الكاتب العام لجمعية النجم الرياضي الساحلي استقالتي هذه من رئاسة الجمعية اعتبارا من هذا التاريخ".

"وحسب الفصل الثامن والأربعين من القانون الأساسي للجمعية الذي ينص على: عند شغور منصب رئيس الجمعية يتولى نائب الريس رئاسة الجمعية ويعين من بين أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين نائبا له وذلك لباقي المدة النيابية".

"وأعلن أيضا أني لن أترشح إلى خطة رئيس الجمعية مستقبلا. وأتعهد بأن أبقي الداعم الوافي والمحب المخلص للنجم".

استقالة رئيس النجم الساحلي تأتي بعد أقل من 4 أيام من استقالة كريم حقي المدير الرياضي للنادي.

وجاءت استقالة كريم حقي من منصبه بسبب "تراجع إدارة النجم عن التعاقد مع المدرب الفرنسي البارت كارتير"، وفقا للتقارير التونسية.

ويعيش النجم الساحلي حالة من التخبط الإداري بعدما تراجع عن تعيين المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير.

المدرب الفرنسي وصل في وقت سابق إلى سوسة لإتمام الاتفاق مع النجم الساحلي، قبل أن يتراجع الأخير عن التعاقد مع المدرب.

مجلس إدارة النجم الساحلي قرر إقالة فوزي البنزرتي في وقت سابق مع تعيين رفيق المحمدي وعماد بن يونس بشكل مؤقت.

بعدها رحل الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس من منصبه كمدير فني مؤقت للفريق، وتولى المهمة نوفل شبيل، قبل أن يعود النادي في قراره مرة أخرى ويُعيد رفيق وبن يونس من جديد.

ويقع النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة النجم الساحلي في سوسة أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي من هنا

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