سولشاير يوضح حالة مصابي يونايتد قبل مواجهة بارتيزان

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد حالة العديد من اللاعبين المصابين في الفريق بعد تعادله 1-1 مع ليفربول.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق في كلاسيكو الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي وسط غياب الكثير من لاعبيه. (طالع التفاصيل)

بينما تم تأهيل ديفيد دي خيا وتمكن من المشاركة ضد ليفربول، عاد آرون وان -بيساكا بعد تعافيه وعاد أنتوني مارسيال إلى المشاركة يوم الأحد كبديل بعد فترة طويلة من الغياب، يعاني فريق سولشاير من غياب جديدة بعد إصابة أكسيل توانزيبي بإصابة في الفخذ لحقت به في الاحماء.

قال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعرف ما هي طبيعة إصابة أكسيل بعد ولكن نأمل أن يعود جيسي لينجارد للمشاركة قريبًا".

وأضاف المدرب النرويجي "أنتوني مارسيال سيكون قادرًا على لعب المزيد من الوقت".

واستمر غياب بول بوجبا أمام ليفربول بعد عدم تعافيه من إصابة في الكاحل، ولكن سولشاير ألمح إلى أنه قد يكون هناك أخبار جيدة عن لاعب خط الوسط الفرنسي في الأيام المقبلة.

وأكمل "سنخضع بوجبا لاختبار اخر يوم الإثنين ونرى أين أصبحت حالته والفترة التي سيستغرقها حتى يعود".

ويمكن للوك شاو، الذي لم يلعب منذ إصابته خلال مباراة كريستال بالاس في أغسطس الماضي، أن ينضم إلى لينجارد ويعود للمشاركة قريبًا، وهو يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.

وواصل مهاجم يونايتد السابق "لوك لم يغب لوقت طويل. لذلك، يبدو أكثر جاهزية وهذا إضافة كبيرة أيضًا".

ويذهب فريق يونايتد إلى صربيا لمواجهة بارتيزان بلجراد في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

فيل جونز الغائب، بسبب الإصابة في نهاية سبتمبر أمام روتشديل، أصبح لائقًا بدرجة كافية ليشارك على دكة البدلاء أمام ليفربول عندما تم تبديل توانزيبي، لكن المدرب كشف أن نيمانيا ماتيتش يواجه إصابة بسيطة.

وأتم سولشاير "لقد واجه ماتيتش مشكلة صغيرة وقررنا أنه لم يعد بإمكانه اللعب بتلك الإصابة. لذلك أنا لا أعرف كم من الوقت سوف يكون بعيدًا عن المشاركة".

سيقدم أولي تحديثًا آخر يوم الأربعاء، عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة بارتيزان.

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