مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2019 والقنوات الناقلة.. جولة جديدة في الدوري المصري

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 00:35

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - سموحة - الدوري المصري

انتهى الأحد الكروي، والمباريات لم تنته.. فأهلا بكم في الإثنين الكروي.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

وتنطلق الجولة الخامسة من الدوري المصري.

أخبار متعلقة

أهداف الأحد الكروي - كلاسيكو إنجلترا ينتهي بالتعادل والشباك تهتز 20 مرة في إيطاليا يوسف: اسم كهربا طُرح في الأهلي بعد رحيلي.. وهذا شرط نجاحه يوسف يكشف ما قاله للاعبي الأهلي بين شوطي خماسية صن داونز كهربا بلا مدرب.. تقارير برتغالية: إقالة إيناسيو

الإنتاج الحربي يستضيف بيراميدز في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت.

بعدها يلعب المصري أمام نادي مصر في الثامنة مساءً على أون سبورت.

وتختتم الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، عندما يحل أرسنال ضيفا على شيفيلد في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي إيطاليا يلعب بريشيا أمام فيورنتينا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

في إنجلترا في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميدو: أزمة وردة كانت القشة التي قصمت ظهر منتخب مصر 33 دقيقة | مصر
ميدو ينصح صلاح ويُصرح: هو أفضل لاعب في تاريخ مصر 51 دقيقة | أوروبا
لوبيتيجي: إشبيلية يحقق الانتصارات بالعرق والدماء والدموع ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2019 والقنوات الناقلة.. جولة جديدة في الدوري المصري ساعة | أوروبا
أهداف الأحد الكروي - كلاسيكو إنجلترا ينتهي بالتعادل والشباك تهتز 20 مرة في إيطاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
يوسف: اسم كهربا طُرح في الأهلي بعد رحيلي.. وهذا شرط نجاحه ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة 4 خبر في الجول – فرمان من ميتشو بعد "أنباء تأجيل مباراة الأهلي"

قد ينال إعجابك