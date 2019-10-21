مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2019 والقنوات الناقلة.. جولة جديدة في الدوري المصري

انتهى الأحد الكروي، والمباريات لم تنته.. فأهلا بكم في الإثنين الكروي.

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وتنطلق الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الإنتاج الحربي يستضيف بيراميدز في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت.

بعدها يلعب المصري أمام نادي مصر في الثامنة مساءً على أون سبورت.

وتختتم الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، عندما يحل أرسنال ضيفا على شيفيلد في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي إيطاليا يلعب بريشيا أمام فيورنتينا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

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