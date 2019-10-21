ميدو ينصح صلاح ويُصرح: هو أفضل لاعب في تاريخ مصر

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 00:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة نصيحة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول.

وقال ميدو: "نصيحتي لـ صلاح ستكون نصيحة عامة وليست نصيحة تخص مواقع التواصل الاجتماعي فقط".

وأضاف في تصريحاته مع قناة القاهرة والناس "نصيحتي لـ صلاح ألا يستمع ويقف كثيرا أمام الآراء السلبية من مصر تجاهه".

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وأوضح "عليه أن يأخذ الآراء الإيجابية ولا يقف كثيرا عند الآراء السلبية".

وأكمل ميدو حديثه قائلا: "بالنسبة لي محمد صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، من جانب الإنجازات واستمرارية اللعب في مستوى كبير".

وتابع "لم نحلم أبدا أن ينجح أي لاعب مصري في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وصلاح فعل ذلك".

وحقق صلاح لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع ليفربول الموسم الماضي.

صلاح صاحب الـ 27 عاما انضم لـ ليفربول قادما من روما في 2017.

منذ انضمامه لـ ليفربول، سجل صلاح 77 هدفا وصنع 32 خلال ظهوره في 116 مباراة.

صلاح الذي رفع لقب دوري أبطال أوروبا، حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامين على التوالي 2017 و2018 إلى جانب جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين.

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