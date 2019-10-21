يوسف يكشف ما قاله للاعبي الأهلي بين شوطي خماسية صن داونز

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 00:18

كتب : FilGoal

صن داونز - الأهلي

استرجع محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، كواليس السقوط المدوي أمام صن داونز بخماسية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

الأهلي

أحلام الأهلي في البطولة الإفريقية التاسعة تحطمت في جنوب إفريقيا يوم سقوط أبناء القلعة الحمراء بخمسة أهداف دون مقابل في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية.

يوسف الذي كان مساعدًا لـ مارتين لاسارتي قال عن تلك المباراة: "دخلت غرفة خلع الملابس بين الشوطين، وأخبرت اللاعبين أنه لا يجب علينا تلقي مزيد من الأهداف".

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وأضاف في حديثه عبر تايم سبورتس: "حتى لو خسرنا 0-2، فهي نتيجة عادية خارج ملعبنا ويمكننا تعويضها".

وأتم: "في بعض المباريات يسيطر خصمك على المباراة من بدايتها وتفقد توازنك، لكن يومها لم يكن هناك مشاكل في الطعام أو أي شيء مما أثير".

ولم يقدر الأهلي على العودة في النتيجة بمباراة الإياب، واكتفى بالفوز بهدف دون رد.

لاحقا أقيل لاسارتي من منصبه في نهاية الموسم بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز، وتولى يوسف المهمة مؤقتا بعده لمباراة واحدة قبل مغادرته الأهلي.

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