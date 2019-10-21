أهداف الأحد الكروي - كلاسيكو إنجلترا ينتهي بالتعادل والشباك تهتز 20 مرة في إيطاليا

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 00:25

كتب : FilGoal

الأحد الكروي

مباراة مثيرة بين مانشستر يونايتد وليفربول انتهت بالتعادل 1-1 وغاب عنها النجم المصري محمد صلاح، كانت الأبرز في يوم الأحد الكروي.

العديد من المباريات والأهداف في مختلف الملاعب الأوروبية شدها يوم الأحد 20 أكتوبر 2019.

ليفربول ينجو من الهزيمة الأولى له في الدوري وميلان يتعادل في أولى مبارياته مع مدربه الجديد.

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ومباراة جديدة في الدوري الإيطالي تشهد تسجيل 7 أهداف بين إنتر ميلان وساسولو. لينتهي اليوم الثاني من الجولة الثامنة في الدوري الإيطالي بتسجيل 20 هدفا.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع أهداف الأحد الكروي.

إنتر × ساسولو (تقرير المباراة)

سامبدوريا × روما (تقرير المباراة)

أودينيزي × تورينو

ريال سوسيداد × بيتيس

هدف ملغي لـ ساديو ماني في مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد × ليفربول (تقرير المباراة)

فياريال × إسبانيول

كولون × بادبورن

سانت إيتيان × بوردو

هوفنهايم × شالكه

موناكو × رين

بلباو × بلد الوليد

ميلان × ليتشي (تقرير المباراة)

إشبيلية × ليفانتي

مرسيليا × ستراسبورج

بارما × جنوى

كالياري × سبال

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