يوسف: اسم كهربا طُرح في الأهلي بعد رحيلي.. وهذا شرط نجاحه

نفى محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، أن تكون فكرة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" قد طُرحت في وجوده.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الأهلي

وصرّح يوسف خلال حلوله ضيفا على تايم سبورتس: "لم يطرح أحد فكرة التعاقد مع كهربا وقتما كنت في النادي، وإنما فُتح الموضوع في الفترة الأخيرة حسب ما سمعت".

وأكمل: "كهربا لاعب مميز ولديه إمكانيات جيدة، لكن يجب توظيفه لمصلحة الفريق، فالأهلي يختلف عن أي فريق آخر".

وأتم: "في الأهلي يجب أن يوظِّف اللاعب إمكانياته الفنية والبدنية والتكتيكية لصالح الفريق، وأي شخص لن يفعل ذلك لن يقدر على الاستمرار في الأهلي".

وكان يوسف مساعدا لـ باتريس كارتيرون ثم مارتين لاسارتي في تدريب الأهلي، كما تولى المهمة مؤقتا بعد رحيل كلا المدربين.

ورغم التقارير التي ربطت كهربا بـ الأهلي في الفترة الماضية، إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي نفى صحة هذه الأنباء.

وصرّح توفيق قبل أسبوع: "كهربا لاعب جيد ومحترم للغاية ولكن لم يحدث أي تواصل معه".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "لم نتحدث على الإطلاق مع كهربا. كل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة نهائيا".

وتابع "توقيعه مع الأهلي؟ كلام فارغ. لم يحدث على الإطلاق. مجرد اجتهادات لا أكثر ولا أقل".

وأشار "إذا أرادنا يوما ما الحديث عن كهربا والتعاقد معه، سنتحدث مع ناديه البرتغالي وقد نتحدث مع طرف آخر إذا رأينا أننا نحتاج لذلك، ولكن لم يحدث أي شيء في الوقت الحالي".

وشدد "فايلر لم يطلب أي لاعب للتعاقد معه في يناير. لم يُحدد طلباته حتى الآن ولم يتشك من أي لاعب حالي في الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "مهمتي فقط تنفيذ المطلوب مني، ولم يحدث ذلك حتى الآن".

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