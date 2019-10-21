ميدو: أزمة وردة كانت القشة التي قصمت ظهر منتخب مصر

وصف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ونجم منتخب مصر السابق، أزمة عمرو وردة في معسكر الفراعنة بـ"القشة التي قصمت ظهر منتخب مصر".

عمرو وردة النادي : لاريسا مصر

وقال ميدو: "مشكلة عمرو وردة أثرت بشكل كبير جدا على منتخب مصر في أمم إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس "هي مشكلة عميقة وخطيرة ومن أسباب عدم حصد منتخب مصر لأمم إفريقيا".

وتابع "كان يجب التعامل مع أزمة وردة بشكل أفضل. الأزمة كانت القشة التي قصمت ظهر منتخب مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "استبعاد وردة ثم العودة في القرار، كان أمرا سيئا للغاية. لا يجب أن تعود في مثل تلك القرارات".

وأشار "كذلك يجب على كل لاعب معرفة حجمه كلاعب وألا يتدخل في قرارات اتخذها اتحاد الكرة بموافقة الجهاز الفني لمنتخب مصر".

واستكمل "الأزمة هزت صورة منتخب مصر أمام الجماهير، جعلت المنتخب يخسر تعاطف العديد من المشجعين، وتعاطف الجانب النسائي أيضا".

ويرى ميدو "كل ما حدث خلق طاقة سلبية حول منتخب مصر، ولذلك لم ننجح في حصد البطولة".

وأردف "أزمة وردة ليست فقط سبب فشل منتخب مصر في حصد اللقب، العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين وأعضاء الجهاز الفني نفسه إلى جانب الشق الفني، كل تلك الأسباب كانت السبب في خسارتنا".

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا في مصر بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء من دور الـ 16 من البطولة الإفريقية.

قبلها قرر اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة على خلفية أزمة "عدم انضباط في المعسكر" قبل أن يعود اللاعب للمعسكر بشكل طبيعي ويكمل مشواره مع الفراعنة.

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